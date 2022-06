Případy a vakcíny Covid-19: nejnovější aktualizace

PEKING – Pro Šanghaj měl být červen časem vítězství. Po dvou měsících přísného blokování úřady oznámily, že nejnovější epidemie koronaviru ve městě je pod kontrolou. Podniky a restaurace se konečně znovu otevírají. Státní média oznámila, že se život vrátil do normálu, a první noc po propuštění vyšli lidé do ulic a skandovali: „Svobodu!“

Julie Gingová, 25letá investiční analytička ve městě, se nemohla přimět, aby se přidala. „Nemyslím si, že je něco, co by stálo za oslavu,“ řekla. Část dubna strávila uvězněná v centrálním karanténním zařízení poté, co měla pozitivní test a pocit bezmoci byl stále čerstvý.

„Mám pocit, že v životě neexistuje žádná zásadní záruka a hodně se může přes noc změnit,“ řekla. „Cítím se velmi slabý.“

Uzamčení uvrhlo Šanghaj do chaosu a utrpení. Obyvatelé si nemohli koupit jídlo, byla jim odepřena lékařská péče nebo byli odloučeni od svých dětí, zamčeni ve svých domovech. Sociální sítě přetékaly jejich hněvem a zoufalstvím. Nyní je zřejmě to nejhorší za námi. Ale v tomto městě s 25 miliony obyvatel mnozí teprve začínají bilancovat, co zažili, co ztratili a co očekávají od budoucnosti.