Pokuty pro neukázněné cestující v leteckých společnostech překročily hranici milionu dolarů

FAA byla zaplavena incidenty zahrnujícími bouřlivé cestující v letadlech, přičemž mnoho se točí kolem mandátů na obličejovou masku. V reakci na to agentura zahájila politiku nulové tolerance, která zahrnovala vysoké pokuty za špatné chování.

Pokuty od Federal Aviation Administration jsou na rekordních úrovních, přičemž navrhované pokuty činí jen za letošní rok více než 1 milion dolarů, podle Novinové dopisy. Agentura obdržela od ledna od cestujících téměř 4 000 hlášení o napadení. Posádky leteckých společností hlásily verbální incidenty s opilými pasažéry a také incidenty, při nichž byli tlačeni, vráženi, posíláni odpadky nebo kopány části letadla. Údajně také cestující mimo kontrolu zničili toalety letadel.

Přibližně 71% hlášených incidentů se týká odmítnutí dodržovat mandát masky. Správa bezpečnosti dopravy měla zpočátku mandát na masky pro letiště, letadla a všechny formy veřejné dopravy až do září tohoto roku. Tento týden prodloužil mandát do ledna 2022.

Federální letecká správa (FAA) zavedla politiku nulové tolerance v reakci na mírný nárůst narušení provozu letadel. S tím přišly rekordně vysoké pokuty. V květnu bylo oznámeno, že Federální letecká správa doporučila zasáhnout cestujícího celkovou pokutou 52 500 $ poté, co byla osoba obviněna z pokusu otevřít dveře kokpitu, ignorování členů posádky a udeření letušky do obličeje. Letuška byla během incidentu údajně zasažena a ohrožována rozzuřeným pasažérem, kterému nakonec na krátkou dobu spoutali plastová pouta, než unikl a letušku znovu zasáhl. Cestující byl zatčen, když let odlétající z Honolulu přistál v Seattlu.