Papoušek s radostí požádá Alexu, aby do nákupního seznamu přidala vytažené vepřové maso

Chytrý papoušek zjistí, jak chatovat s Alexou, pomocí elektronického asistenta přidávat položky do nákupního seznamu a ovládat světla.

Papoušek šedý africký, pojmenovaný Max, má rozsáhlou slovní zásobu, která zahrnuje schopnost vést Amazonka nástroj.

Majitel papouška sdílí zábavné ptačí konverzace s TikTok a Instagram Accounts @maxtheafricangrey2000, publikováno pod jménem Max Franklin.

Jeden klip, sdílený minulý týden, získal sám 7,5 milionu zhlédnutí a ukazuje papouška –jasný lidský hlas– Řekněte „Alexa“. Na pozadí je slyšet výrazný hlas aktivovaného asistenta.

Poté 21letý papoušek přistoupil k přidání jídla do týdenního obchodu, kde Max říká „přidejte vytažené vepřové maso“. V komických scénách pak stroj ptákovi odpoví: „Už jste si do nákupního seznamu natáhli vepřové maso“.

To pravděpodobně vysvětluje, kde Max původně vyzvedl trajekt, poté, co slyšel, jak si jeho majitel myslí, že žije v Buffalu v New Yorku, Uvedeno v seznamu potravin. Titulky videa pro velkou výměnu jednoduše říkají: „Přidat Alexa vytáhlo vepřové maso do mého nákupního seznamu ha ha ha ha.“

Nejde ale jen o jídlo, o které Max požádá Alexa, pták chytře pomocí gadgetu rozsvítí světla. Další klip zachycuje ptáka, kterému je podle Světové ochrany zvířat téměř 60 let, a nařizuje změnu blesku, jak lampa klikne na klec.

Jednotlivé klipy prozrazují, že Max také přišel na to, jak pomocí Alexa zapnout rádio, a někdy v časných ranních hodinách předvést ptáka, který žádá o písničky, včetně rapu.

“Řekni Alexovi, aby hrál 97 Rock, a pozvi mé bratry, aby poslouchali,” komentuje majitel další video a Alexa odpovídá Maxovi: “Toto je stanice, která by se ti mohla líbit, klasický rock od Amazon Music.”

O šedých papoušcích je známo, že se učí asi 100 slov, což ukazuje jeden z nejslavnějších druhů, Alex, který zemřel v roce 2007, podle New York časy.

Kromě slov si byl Max také vědom Zachyceno kamerou napodobující kašelPoté, co majitel nachladil. Komentovali klip: „Člověk má rýmu a myslím, že jsem to také dostal!“

Několik lidí komentovalo Maxovy dovednosti a slovní zásobu ve virálním videu, ve kterém se Nicolette-Widenbach ptá: „Děláš si ze mě srandu?“

Joanmarie723 si myslí: „Páni, je dobrý v napodobování.“

Podle Mo „věděl, co dělá“.

Think Casey Nelson: „Podvodný ptáček“

To jsem já, Valerie 2020, a dodal: “To je úžasné. Zvířata jsou velmi chytrá.”

NEWSWEEK Natáhl jsem se pro vyjádření k Maxi Franklinovi.