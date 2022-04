Video: Technická analýza digitálního odlévání Chrono Cross Remaster

účast v Nintendo Live zaměstnanost

Vydán Square Enix Chrono Cross: Radical Dreamers Edition Tento týden na více platformách včetně Switch. Jak tedy obstojí verze pro Nintendo?

No když ty Přečtěte si naši recenzi Nintendo LifePravděpodobně víte, jak by se to stalo…podle Digital Foundry – je to docela drastická noční můra. Ve skutečnosti se zdá, že tato nejnovější verze dostala nejhorší Funguje více než původní verze pro PlayStation z roku 1999 a je spíše „dotykovým“ než úplným restartem.

Zde je shrnutí rozdílů ve snímkové frekvenci mezi režimem „Classic“ a „New Visuals“ v Remasteru (přes Eurogamer):

Abych to uvedl na pravou míru, snímková frekvence na PS5 a na Switchi je stejně nízká jako na původním PS1 – někdy horší, když je zvolen „nový“ grafický režim. Problémy se objevují při vypínání, kdy první otevření vstupu kleslo na 20 snímků za sekundu ve srovnání s 30 snímků za sekundu. Na původním PS1. Ani to není tak nízké, jak se to může stát, kde jste mohli vidět více daňových scén posouvajících limit snímkové frekvence na 20, 15 nebo dokonce 10 snímků za sekundu. To neznamená, že originál byl dokonalý – originál PlayStation ano Hra také běží s divoce kolísavou snímkovou frekvencí mezi 10 a 30 snímky za sekundu – znepokojivé však je, že Remaster běžící na moderních konzolích ve skutečnosti v některých stejných scénách dosahuje nízké snímkové frekvence.

Výběr klasického režimu v nabídce remasteru věci zlepšuje, ale nezaručuje uzamčení 30 snímků za sekundu. Obecně se zdá, že se snímková frekvence opět vyrovná původní PS1, přičemž souboje stále klesají na 15 snímků za sekundu a níže. Bez ohledu na použitý režim se však během bitev v Remasteru objevují další překážky – například režim vítězství po bitvě – které na původní PS1 nebyly. „

Pokud jde o rozlišení, verze Nintendo Switch klesne na 720p v dokovaném režimu, což podle DF „funguje v jeho prospěch“ při řešení problémů s výkonem:

„…Pokud nemáte po ruce původní Chrono Cross, editor bude mít stále nějakou hodnotu. Pokud zvolíte verzi Switch, hraní v manuálním režimu sníží rozlišení na 720p, čímž se 2D a 3D prvky přiblíží k sobě v prezentaci. Bez ohledu na platformu, příběh, hratelnost a atmosféra klasického JRPG Squaresoftu stále rezonují v roce 2022 – navzdory některým technickým a uměleckým omezením.“

Zde je to, co můžete očekávat mimo mobilní hraní:

„Pro nové i klasické grafické režimy a všechny 3D prvky (modely postav, 3D bitevní sekvence) měníme původní rozlišení v oblasti 900p na 936p. Nové modely postav jsou pouze pro nový grafický režim, který také obsahuje jasné překrytí 1080p HUD. Najděte tyto upravené 3D modely na PS4 i Switch s odpovídající kvalitou. Mezitím klasický režim využívá původní modely PS1 a také obnovuje tapety a portréty v rozlišení 240p s intenzivnějším textem na obrazovce. Nevypadá skvěle ani v rozlišení 1080p nebo 4K, zvláště ve vnějším světě, kde jsme jasně zavedli 3D prvky běžící na rozbité mapě. Opět platí, že nový režim je preferován na větších obrazovkách.“

Existuje mnoho dalších problémů, jako jsou problémy s upgradem AI a instalací – přičemž Digital Foundry shrnuje tento vylepšení jako „věc, která nás zklamala“. Celé shrnutí získáte ve videu výše, popř na Eurogameru.

Jak jste zatím našli remaster Chrono Cross na Switch? Řekněte nám to v komentářích.