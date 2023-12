Zprávy o raketách odpálených na americkou ambasádu v zelené zóně v irácké metropoli Zprávy o izraelsko-palestinském konfliktu

Nepotvrzené zprávy uváděly, že na americkou ambasádu v Bagdádu byly odpáleny rakety.

Výbuchy byly slyšet v pátek časně ráno kolem silně opevněné Zelené zóny v irácké metropoli, jejíž součástí je tato instituce. Americké síly a zařízení v celém regionu se staly terčem útoku, protože Washington nadále podporuje izraelské bombardování Gazy.

Tiskové agentury s odvoláním na nejmenované americké a irácké vojenské činitele uvedly, že rakety dopadly za úsvitu na okraj oblasti, která zahrnuje vládní a diplomatické budovy.

Byly aktivovány sirény, které vyzývaly lidi, aby se „sehnuli a ukryli se“. Podle videí na sociálních sítích ověřených ověřovací jednotkou Al-Džazíry Sanad byly vidět rakety přistávající poblíž americké ambasády.

Na jednom videu byly slyšet sirény uprostřed série explozí poblíž budovy. Další fotografie ukazuje oblast v diplomatické oblasti v Bagdádu, zatímco v pozadí jsou slyšet zvuky výbuchů.

SUV, která před několika dny zamířila na agenta v zelené zóně v iráckém hlavním městě Bagdádu pic.twitter.com/2Y008GSjYU – Pozorovatel Sayyed Abdel-Zahra Al-Zahra (@Althebhawy) 8. prosince 2023

Velvyslanectví USA v Bagdádu zatím tyto zprávy nekomentovalo. Bezprostředně nebylo jasné, zda byly aktivovány systémy protivzdušné obrany ambasády nebo zda došlo k obětem na životech.

Irácké skupiny, které podporují Palestince, slíbily pomstu Izraeli a jeho blízkému spojenci Spojeným státům za smrtící válku v Gaze.

Podle Pentagonu byly od vypuknutí války v Gaze 7. října americké síly rozmístěné v Iráku a Sýrii nejméně 66krát napadeny, přičemž bylo zraněno více než 60 osob. Diplomatické mise se však zatím nepodařilo zachránit.

Spojené státy občas na tyto útoky reagovaly a obvinily Írán z „usnadňování“ raketových a dronových útoků ze strany zástupných skupin podporovaných Íránem na jeho síly.

V listopadu americký ministr obrany Lloyd Austin ve svém prohlášení zdůraznil, že Washington „nevyhledává konflikt a nemá v úmyslu ani touhu zapojit se do dalších nepřátelských akcí“, ale dodal, že „tyto Íránem podporované útoky proti americkým silám jsou nepřijatelné“. mělo by to tak být.“ Stop“.

Íránský ministr zahraničí Hossein Amir Abdollahian řekl, že Teherán „nedává rozkazy skupinám odporu v regionu a nebrání jim v rozhodování ve svých zemích na základě jejich vlastních zájmů“.

Žádná skupina se zatím nepřihlásila k žádnému pátečnímu útoku na americkou ambasádu