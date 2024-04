Putin posílá ruskému ministru obrany varovný výstřel

Náměstek ruského ministra obrany byl zatčen v úterý večer na základě obvinění z úplatkářství, ale někteří analytici spekulovali, že zatčení Timura Ivanova bylo varováním pro jeho šéfa, ministra obrany Sergeje Šojgu.

Ruský prezident Vladimir Putin to „nepodepsal [arrest] David Selby, odborný asistent historie na Cornell University a ředitel výuky a učení na Cornell University ve Washingtonu, řekl: Newsweek.

Šojgu ve středu odvolal Ivanova z funkce náměstka ministra obrany, uvedla agentura TASS ovládaná Kremlem. O několik hodin dříve se objevily zprávy, že Ivanov byl zatčen na základě obvinění z přijímání úplatků za to, co moskevský soud označil za „obzvláště rozsáhlé vyšetřování“. Hrozí mu 15 let vězení.

Před zatčením byl Ivanov zodpovědný za projekty ruské vojenské infrastruktury. Snad nejdůležitější je, že byl široce považován za jednoho z nejbližších Šojguových spojenců. Oba muži spolu pracovali mnoho let, včetně doby, kdy Ivanov sloužil jako místopředseda vlády Moskevské oblasti, zatímco Šojgu byl guvernérem regionu.

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) hovoří s ministrem obrany Sergejem Šojgu během ceremonie 23. února v Moskvě. Náměstek ruského ministra obrany byl v úterý večer zatčen na základě obvinění z úplatkářství, což vedlo ke spekulacím, že Putin posílá Šojguovi zprávu.

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) hovoří s ministrem obrany Sergejem Šojgu během ceremonie 23. února v Moskvě. Náměstek ruského ministra obrany byl v úterý večer zatčen na základě obvinění z úplatkářství, což vedlo ke spekulacím, že Putin posílá Šojguovi zprávu.

Kreml popřel první zprávy, že Ivanovovo zatčení bylo spojeno s velezradou, ale ne všichni jsou přesvědčeni o oficiálním ruském postoji ohledně Ivanova zatčení.

Mark N. řekl: „Vzhledem k tomu, že korupce mezi vysokými ruskými úředníky je endemická, je těžké uvěřit, že zatčení Šojguova zástupce je pouze o korupci,“ řekl Katz, profesor politiky a vlády na Univerzitě George Masona. Newsweek.

Pokračoval: „Buď udělal něco jiného, ​​proti čemu se někdo postavil, nebo je to krok zaměřený na oslabení Šojgua, nebo obojí.“

Šojgu byl často obviňován z ruských neúspěchů na bojištích na Ukrajině, včetně bývalého vůdce skupiny Wagner Jevgenij Prigožin, který za záhadných okolností zemřel při letecké havárii poté, co vedl povstání proti Moskvě. Katz řekl, že mu incident připomněl veřejný spor mezi Šojgu a Prigožinem.

„Zatčení se vrací k Prigožinově kritice z minulého roku na nekompetentnost nejvyššího ruského vojenského vedení,“ řekl Katz „Prigožin je pryč, ale problémy, které šířil, přetrvávají.“

„Skutečným problémem není, zda je náměstek ministra zkorumpovaný, nebo ne, jde o to, zda se on, a konkrétněji Šojgu, staly samy o sobě centry moci,“ říká William Reno, profesor a předseda katedry politologie. . Řekl to na Northwestern University Newsweek.

„Korupce v současném systému je strategickým aktivem, které je tolerováno a dokonce podporováno k rozvoji loajality a závislosti člověka na politickém vedení a poté je proti němu použito, když se stane hrozbou nebo by mělo být použito jako vhodný cíl k obviňování systému. “ „Nedostatky,“ řekl Renaud. Dodal: „Obvinění z korupce v této fázi pomáhá podkopávat důvěru veřejnosti a podporu jeho prezidentovi Šojguovi.

„Obvinění vysokého úředníka z korupce také zdůrazňuje Putinovo suverénní právo jako vůdce trestat, posiluje jeho autoritu mezi svými podřízenými a v očích ruských občanů.“

Ivanovovo zatčení může být podle Selbyho jen začátek toho, co pro Shoigua přijde.

„Pamatujte si, že být ‚velmi silný‘ není pro Putina (nebo jakéhokoli diktátora) odrazující od toho, aby někoho svrhl, je to pobídka,“ řekl. „Čím je člověk mocnější, tím více představuje existenční hrozbu pro diktátora, zlatým pravidlem Josifa Stalina bylo ‚Dělej ostatním, než oni dělají tobě‘.

„Nebylo by překvapivé, kdyby Shoigu byl další nebo náhle odešel do důchodu,“ dodal Selby.