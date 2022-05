Náhled: Česko vs Švýcarsko – předpovědi, týmové novinky, sestavy

Sports Mole hodnotí čtvrteční zápas Ligy národů mezi Českou republikou a Švýcarskem, včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Poté, co byl v předchozí kampani povýšen do první třídy v Evropě, Česká republika Tváří v tvář finále Světového poháru Švýcarsko V úvodním čtvrtečním zápase Ligy národů UEFA.

Týmy se sejdou v Praze na začátku nabitého červnového programu, protože hostitelé usilují o rychlý start ve skupině B první ligy a jejich návštěvníci se připravují na závody na světové scéně koncem tohoto roku.

Po dvou taženích ve druhé divizi Ligy národů, lize B, se Česká republika tentokrát utká na nejvyšší úrovni v nejnovější evropské mezinárodní soutěži.

Češi si postup zajistili výhrou ve čtyřech ze šesti střetnutí v ročníku 2020 a nyní mají šanci poměřit se s Portugalskem a Španělskem i se soupeři ve čtvrtek večer.

V příštích dvou týdnech se utká s oběma svými iberskými protějšky – včetně zápasů doma a venku s La Roja – Jaroslav ŠilhaveNárodní tým se vrátil do soutěže po bolestivém závěru kvalifikace mistrovství světa.

Skončili pouze třetí ve své skupině za Belgií a Walesem a díky minulým úspěchům v Lize národů se kvalifikovali do play-off, ale poté byli poraženi Švédskem v prodloužení.

Navzdory tomuto velkému neúspěchu nedávné pokroky – včetně čtvrtfinálového vystoupení na Euro 2020 – způsobily, že Selhafe minulý měsíc obnovil smlouvu a nyní vede svůj tým do nové éry.

Sparring prestiž s některými z nejlepších evropských týmů by měl motivovat tým, který ve svém posledním zápase remizoval s Walesem 1:1, i když několik hráčů letos v létě vynechalo.

V semifinále úvodní Ligy národů v roce 2019 bylo Švýcarsko ve své další kampani méně úspěšné, uprostřed tvrdé konkurence na nejvyšší letové úrovni.

Jeho třetí místo za Španělskem a Německem stále představuje slušnou ukázku v roce 2020, ale Nati vyhrál pouze jeden ze svých šesti zápasů ve skupině, která zahrnovala také Ukrajinu.

Od té doby však šli od úspěchu k úspěchu a od vedení, které sklidilo tolik chvály na bývalého trenéra, došlo k hladkému přechodu. Vladimír Petkovič – Pod jehož vedením vyhrálo Švýcarsko na Euru 2020 svého souseda Francii – bývalému mezinárodnímu obránci Murad Jakin.

Posledně jmenovaný vedl Švýcary v kvalifikačním tažení na mistrovství světa bez porážky s pěti výhrami a třemi remízami. Tím, že vstřelil 15 branek a pouze dvakrát inkasoval, naštval mistry Evropy Itálii, aby se dostala do čela skupiny C a dostala se přímo do finále.

Přestože toto léto nyní nabízí šanci postavit se některým z jejich nejsilnějších rivalů – po přátelském utkání s Anglií a Kosovem na jaře – Yakin dal jasně najevo, že jeho primárním cílem je udržet tempo před listopadovou cestou do Kataru.

Novinky týmu

jako hvězdný útočník Patrik Chic Opětovně zmeškané – po porážce v play off mistrovství světa také kvůli zranění lýtka – by útok České republiky nebyl před jejich premiérou v lize jistou hrozbou.

Tři útočníci vybraní do kádru Jaroslava Šilhavého pro nadcházející čtyřzápas vstřelili jeden reprezentační gól, a to gól Lokomotivu Moskva. Jan Kochta Ve čtvrtek pravděpodobně povede sérii, přestože se mu v předchozích šesti zápasech nepodařilo zlomit kachnu.

tvůrce hry ve Veroně Antonín Brack Je také mimo hřiště, útočník Burnley Matěj Phaedra Minulý měsíc utrpěl vážné zranění kolena. Hostí však duo West Ham Tomáš Suchek A Vladimír Koval K dispozici pro začátek ve středu zálohy a pravého beka.

Švýcarsko má ve své sestavě ještě větší bohaté zkušenosti Žula Shaka A Xherdan Shaqiri Nedávno přišlo století klobouků pro vyhazovače.

Zatímco Juventus je záložník Denise Zakaria Opět smazán Muratem Yakinem, jeho bývalým týmovým kolegou z Borussie Moenchengladbach Brill Ambolo Užijte si silný konec bundesligové sezóny: vstřelil šest z posledních osmi zápasů za klub.

Posledně jmenovaný vedl sérii proti Anglii v březnu znovu – vstřelil úvodní branku – a utká se s ním Haris Seferovič Začít útočit v možném rozestavení 4-2-3-1.

Česká republika možná sestava:

Faclik. Zima, Brabec, Petrasic; Koval, Linger, Suchek, Kalvash, Černý; Vulčanová, Kuchta

Možná základní sestava pro Švýcarsko:

Sumer. Mbabu, Akanji, Shar, Rodriguez; Froeller, Shaka; Steffen, Shaqiri, Vargas; ampolo

Říkáme: Česko 0-1 Švýcarsko

Češi, kteří při absenci Baraka a Schicka postrádají určité dovednosti a kvalitu, nejsou v tuto chvíli lépe vybaveni k tomu, aby se posunuli o třídu výš, a mohou pro ně být přizpůsobení se životu v A-lize obzvláště obtížné.

Švýcarsko, které je nyní uznáváno jako jeden z nejlepších fotbalových národů Evropy, může využít své nejlepší útočné možnosti motivované – s jeho nejnovější kampaní Ligy národů, která začíná úspěchem.

