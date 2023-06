Vysoký bezpečnostní činitel řekl, že Ukrajina ještě nezahájila protiútok

KYJEV (Reuters) – Ukrajina zatím nezahájila plánovanou protiofenzívu s cílem získat zpět Rusy okupovaná území a všem bude jasné, až začne, řekl ve středu vysoký bezpečnostní činitel.

Oleksey Danilov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, popřel prohlášení ruských představitelů, kteří uvedli, že protiútok již začal.

„To všechno není pravda. Až to všechno začne, rozhodne o tom naše armáda,“ řekl Danilov agentuře Reuters v rozhovoru. „Když zahájíme protiútok, všichni to budou vědět a uvidí to.“

Danilov řekl, že ruští představitelé si místní ukrajinský postup v některých oblastech frontových linií spletli se zahájením větší operace.

Ruské síly, které zahájily svou totální invazi v únoru 2022, bojují s ukrajinskými silami podél velké části frontové linie.

Náměstkyně ministra obrany Hana Maliar ve středu uvedla, že Ukrajina za posledních 24 hodin v některých oblastech kolem zničeného města Bachmut na východě postoupila z 200 metrů na 1100 metrů (220–1200 yardů).

Reuters nebyl schopen nezávisle ověřit situaci na bojišti.

Kyjev doufá, že dlouho očekávaná protiofenzíva bude klíčovým okamžikem války a chce znovu získat velké části území okupovaného Ruskem.

Danilov také řekl, že nemůže být pochyb o tom, že Rusko v úterý způsobilo zničení přehrady Kachovka na řece Dněpr v jižní Chersonské oblasti, protože region byl okupován od začátku ruské invaze.

Kyjev před několika měsíci řekl, že ruské síly přehradu podminovaly, a navrhl, aby Moskva přehradu vyhodila do povětří ve snaze zabránit ukrajinským silám překročit řeku Dněpr a zaútočit na ruské síly. Rusko ze zřícení přehrady viní Ukrajinu.

„To (Rusko) mělo vojenskou složku. Bylo to první (první) a byl to plán číslo jedna,“ řekl. „Mysleli si, že tímto směrem pokročíme. Jejich činy nepovedou k důsledkům, ke kterým by chtěli vést.“

Danilov také řekl, že Ukrajina bude nyní čelit tlaku, aby souhlasila s mírovými rozhovory. Zopakoval ukrajinský postoj, že žádná jednání nemohou proběhnout, dokud ruské síly neopustí ukrajinské území.

(Obálka) Sergei Karazi, scénář Olena Harmash, střih Timothy Heritage

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.