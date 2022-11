Byl spatřen holub bažantí černohlavý, který nebyl spatřen od roku 1882

Se svým černo-oranžovým peřím a červenýma očima zůstával ohrožený bažant černohlavý záhadou po více než století poté, co si ho badatelé poprvé – a naposledy – všimli v roce 1882.

Ale o 140 let později byl pták spatřen podruhé vůbec.

Pták se nachází na drsném ostrově Ferguson, o rozloze 500 čtverečních mil, u pobřeží jihovýchodní Papuy-Nové Guineje.

V září tam dorazil tým výzkumníků z Národního muzea Papuy-Nové Guineje, Cornell Lab of Ornitology a American Bird Conservancy v naději, že ptáka zahlédnou.

Tým mluvil s místními obyvateli, aby jim pomohli nastavit fotopasti, aby mohli ptáky vyfotit. Podle odpovědi: Wildekterá pomáhá financovat úsilí.

Zhruba měsíc tým zůstal bez důkazů o ptákovi. Ale pouhé dva dny předtím, než měli výzkumníci ostrov opustit, Jordan Boersma, postdoktorandský výzkumník v Cornellově laboratoři ornitologie a spoluvedoucí expedičního týmu, procházel záběry z kamery, když byl „šokován“, když ptáka viděl. procházel kolem kamery.

„Po měsíci hledání jsem viděl ty první fotky bažantích holubů jako najít nosorožce,“ řekl John C. Mittermeyer, ředitel programu Lost Bird Program American Bird Conservancy. Okamžik, kdy celý život sníte jako ochránce životního prostředí a pozorovatele ptactva.“

Tento objev přichází poté, co se někteří členové výzkumného týmu pokusili ptáka najít v roce 2019, ale nedokázali najít žádnou jeho stopu.

Vědci připisovali jejich úspěch místnímu lovci Augustinu Gregorymu, který jim řekl, že viděl ptáka žijícího na zemi v oblasti se strmými kopci a údolími a slyšel jeho volání.

Tým se poté vydal do silně zalesněné oblasti ostrova, kde umístil fotoaparát na římsu 3200 stop blízko řeky, kde byla fotografie pořízena.

Serena Kitaluyaová, ochránkyně přírody z Milne Bay na Papui-Nové Guineji, uvedla, že místní komunity byly zprávou „extrémně nadšené“, protože mnoho lidí ptáka nevidělo ani o něm nevědělo, dokud výzkumný tým nedorazil na ostrov.

O holubici bažantovi černohlavém není mnoho známo. Počet druhů není stanoven, ale je veden jako ohrožený Mezinárodní unie pro ochranu přírody. Od července 2021 se jeho odhadovaná populace pohybuje od 50 do 249 ptáků.

Vědci se domnívají, že počet druhů klesl kvůli těžbě dřeva a ztrátě lesních stanovišť, V souladu s globálním konzervačním programem EDGE of Existing.

Ochránci přírody doufají, že přítomnost bažanta černohlavého poskytne naději dalším ptákům, kteří nebyli spatřeni desítky let. Tým doufá, že se vrátí na ostrov Ferguson, aby zkontroloval počty druhů.

„Důvod, proč mě to zajímá a proč si myslím, že by nás to mělo zajímat všechny, je ten, že tento pták něco znamená a stále něco znamená pro místní lidi,“ řekl Boersma. „Je to součást jejich mytologie a kultury. Pokud tento druh ztratíme, ztratí se jeho kulturní význam spolu s rolí, kterou hraje v tomto nádherném ekosystému.“

