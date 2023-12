Jsou planety oční bulvy skutečná věc?

Napsal Robert Scocchi |

Pokud jste někdy měli pocit, že vás sledují z dálky, může to být proto, že vás planety sledují. No, ve skutečnosti to tak nemusí být, ale mezi astronomy převládá přesvědčení, že v hlubokém vesmíru se vznáší spousta planet, které by mohly potenciálně hostit život. Tyto exoplanety vypadají jako obří mezigalaktické oční bulvy a mají charakteristický vzhled, který, jak jste uhodli, nápadně připomíná oční bulvu plovoucí ve vesmíru.

Co je to oční bulva planety?

Planety oka jsou exoplanety uvízlé ve fázi přílivového uzávěru. Slapový zámek nastává, když se nebeské těleso otáčí stejnou rychlostí jako jeho oběžná dráha, takže je vždy viditelné z jedné strany, přičemž jedna strana vždy směřuje opačným směrem z jednoho pozorovacího bodu. Náš Měsíc je například slapově uzamčen k Zemi, a proto Pink Floyd skvěle odkazovali na temnou stranu Měsíce.

Ačkoli Země není slapově uzavřena se Sluncem, planety oční bulvy sdílejí vztah se svou nejbližší hvězdou, vztah podobný vztahu Měsíce se Zemí. Jinými slovy, každá planeta oční bulvy má denní a noční stranu s vlastními jedinečnými fyzikálními vlastnostmi.

Umělcův dojem z planety Eyeball NASA

den vs. Noční aspekty

Oční planety mají různé tvary a formy, ale vždy mají denní a noční stranu. Denní strana, jak její název napovídá, uvízla ve fázi věčného denního světla, vždy obrácená ke své mateřské hvězdě a vystavená hvězdnému záření. Na denní straně můžete očekávat, že uvidíte pustou krajinu, která pravděpodobně nebude podporovat život.

Naopak planety oční bulvy mohou být na své noční straně pokryty ledem. Protože tato strana planety je daleko od stálého zdroje tepla, povrch je pravděpodobně pokryt ledem a v některých případech vodou podobnými oceánům na Zemi.

horké vs. Ledové oční bulvy

Ale tady to začíná být zajímavé. Existují dva známé typy planet oční bulvy: horké oční bulvy a ledové oční bulvy. Horké oční bulvy se nacházejí v blízkosti tepla jejich mateřské hvězdy, jejich prstenců tajícího ledu potenciálně obývaných rostlinami nebo složitějšími organismy.

Na druhou stranu ledové planety se zamrzlou stranou stále uvízly ve stavu věčné tmy. Ale protože jsou daleko od své mateřské hvězdy, denní strana nemusí být nutně suchá země, ale pokrytá obrovskými vodními plochami ne nepodobnými těm na Zemi.

S ohledem na tyto informace není mimo oblast možností, že by voda na těchto planetách mohla být úrodnou půdou (nebo v tomto případě vodou) pro rozkvět mimozemských forem života.

Nutno však podotknout, že se bavíme o dvou možných extrémech. To znamená, že kromě horkých a ledových planet by v našem obrovském a expanzivním vesmíru mohla existovat klouzavá stupnice teplot. Když vezmete v úvahu různé formace mraků, vzdálenosti od primárních zdrojů tepla a různé chemické složení těchto záhadných exoplanet oční bulvy, každá planeta oční bulvy by mohla mít jedinečný soubor vlastností odlišných od své současné polohy v hlubokém vesmíru.