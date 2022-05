Evropská unie žaluje Irsko za to, že nezavádí televizní a filmové normy

Evropská unie žaluje Irsko za to, že neimplementovalo revidovanou směrnici o audiovizuálních mediálních službách, jejímž cílem je zvýšit domácí produkci filmových a televizních příběhů.

Evropská komise uvedla, že postoupila pět zemí, včetně Irska, k Evropskému soudnímu dvoru za jejich selhání při implementaci směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD), která byla schválena v Irsku na konci roku 2018 a měla být provedena. do září 2020..

Směrnice stanoví normy mediálního obsahu pro všechna audiovizuální média v celé EU a zahrnuje 30% kvótu evropské produkce na služby videa na vyžádání, jako je Netflix.

To by posílilo místní produkční společnosti produkující oceňované filmové příběhy, jako jsou Normální lidé a na Oscara nominovaný animovaný film The Wolfwalkers.

Komise uvedla, že vyzvala k uvalení finančních sankcí na země za to, že směrnici neimplementují do termínu září 2020.

Další země, které čelí finančním sankcím, jsou Česká republika, Rumunsko, Slovensko a Španělsko.

Tato iniciativa je součástí irského zákona o online médiích a bezpečnosti.

Vláda souhlasila se zveřejněním zákona v lednu, poté jej přesunula do Seanadu, kde se stále zvažuje jeho vyhlášení.

Ti v irském produkčním průmyslu také hledají 3% daň z obsahu na služby, jako je Netflix, jako součást návrhu zákona, který půjde irským produkčním společnostem.

„Díky investicím ušetřeným na dani z obsahu mohou tito tvůrci obsahu přinést svůj úspěch do příběhů vytvořených v Irsku a navržených pro globální publikum, vrátit lukrativní kreativní duševní vlastnictví a příjmy do našich obrazovek a pomoci poskytnout příležitosti pro další generaci tvůrců. přežít a vytvořit udržitelná pracovní místa. z Irska,“ uvedla nedávno Sarah Glennanová, generální ředitelka Screen Composers Guild of Ireland.

Konsorcium RTÉ, TG4, Screen Producers Ireland, Screen Director Guild of Ireland, Writers Guild of Ireland, Screen Composers Guild of Ireland a Animation Ireland odhaduje, že tato daň by zaplatila irskému filmovému a televiznímu sektoru ročně 25 milionů EUR. žádné náklady pro daňové poplatníky.

