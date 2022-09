Venus a Serena William prohrávají na US Open v prvním kole čtyřhry

„Nemohu mluvit za Venus nebo jaké přesně má plány,“ řekl Eric Hechtman, který trénuje obě sestry Williamsové. „Ale víte, že jsou to dvě silné ženy a obě to dělají po svém. Serena to podle článku z Vogue udělala podle svých vlastních podmínek a svým vlastním stylem, a kdykoli se Venus rozhodla, že už nebude hrát tenis.“ udělala by to po svém. Lidé by si mohli v duchu říkat, že se tu ztratila v driblování, ale ať to uděláte jakkoli, tak to chcete udělat. Jsou to různí lidé s různými cíli a oba zůstávají věrní tomu, koho chtějí. jsou.“

A pořadatelé US Open neváhali využít tohoto okamžiku a poprvé od 3. září 2012, kdy se v utkání třetího kola střetly sestry Williamsovy Nadia Petrova a Maria Kirilenko, zahájili noční zápas čtyřhrou. .

Mohlo to naznačovat, že sestry prohrály i tuto skupinu v rovných setech, a když Venus vypadla v prvním kole dvouhry, Williamsová zbývala na US Open pouze jedna. Serena se v pátek večer vrátí na Ash Stadium na noční sezení, kde bude čelit nenasazené Australance Agle Tomljanovicové, která žertovala, že si plánuje vzít špunty do uší, aby zabránila řevu.

Ve čtvrtek nebyla žádná taková opatření nutná. Málokdy bylo tolik fanoušků US Open po západu slunce tak tiché.