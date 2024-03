Ubisoft odhalil prototyp AI NPC na GDC a všichni online ho zesměšňovali

Je týden GDC a mluví se o umělé inteligenci. Ubisoft to v klasickém stylu Ubi zpackal tím, že odhalil, že má tým výzkumu a vývoje, který pracuje na projektu s názvem NEO NPC. Je to obvyklé hřiště. „Snili jste někdy o vlastnictví… SKUTEČNÝ Rozhovor s NPC ve videohře?“ ptá se Yubi Oficiální práce Otočte to. A co všechno lidé, kteří to dělají, nechápou je, že odpověď, kterou většina normálních lidí dá, když o tom přemýšlejí, je „Ehm, možná ne, vlastně?“

Internet však vylepšil původní obrázek sdílený Ubisoftem ShetterJako mnoho lidí brát a příležitost na Postroje Pro dialog od Blooma, prototyp chlapa s typickým kulichem, který chce být vaším přítelem.

NEO NPC funguje v praxi tak, že autoři vytvářejí příběh a osobnost postavy a vkládají je do modelu jazykového učení. Hráči mluví s NPC tak, že mluví nahlas do jejich mikrofonu (což si myslím, že normální spotřebitelé ve skutečnosti nechtějí dělat – jako sedět sami v místnosti a mluvit do vzduchu). Hráčova řeč je poté použita jako výzva pro AI k vydání odpovědi, která je teoreticky v souladu s postavou identifikovanou pisatelem. Někdy, když položíte správnou otázku, spustí to předem napsaný kus dějového vlákna místo odpovědi AI.

NEO NPC k tomu všemu v současnosti využívá implementaci Nvidia Audio2Face a velký jazykový model Inworld. Příspěvek Ubisoftu také vágně odkazuje na obavy lidí z AI. „Víme, že vývojáři a jejich kreativita musí i nadále řídit naše projekty,“ říká viceprezident pro výrobní technologie Guillemet Picard, „Generativní umělá inteligence je hodnotná pouze tehdy, má-li pro ně hodnotu.“

Existuje několik zajímavých věcí k výslechu, na které příspěvek ve skutečnosti netráví žádný čas, jako je pokus o odfiltrování „toxicity a nevhodného vstupu ze strany hráče“ a zjišťování, jak AI reaguje na nepřátelství. K dispozici je také malá část o „lovu předsudků“, která odhaluje, že vytvořili ženskou postavu, vysvětlující, že byla atraktivní, a pak se AI odklonila „směrem k flirtování a svádění“. To je zvláštní a zajímavé. Kde se to vzalo? Na jakém typu datové sady je AI školena? Co se stane, když se hráči začnou snažit učit eugeniku pomocí AI?

Ale v tuto chvíli je nejkřiklavější problém, že zobrazený dialog NEO NPC je nehorázný nesmysl. Představte si, že by někdo ve skutečném životě řekl: „Myslel jsem, že bychom spolu mohli strávit nějaký čas, abychom si ověřili, zda máme kompatibilní atmosféru.“ Například s tímto chlapem byste nikdy nechtěli trávit čas. Tohle není skutečný muž. Můžete vytočit první dvě čísla 9 a poté umístit kurzor na třetí číslo.

Chápu, že se jedná o raný prototyp, takže možná bude dialog méně mizerný. Navzdory tomu však mnoho QRT, které se ponořily do reklamy, učinilo hlavní bod, shrnuto akademickým a průmyslovým výzkumníkem Brendan Keoghkterý říká: „Myšlenka AI vytvářet ‚realistické‘ NPC je založena na falešném mýtu, že videohry jsou ‚světy‘ spíše než ‚mediální texty vytvořené lidmi k vyjádření myšlenek a vyprávění příběhů‘.“ Píše někdo?

Hry mě baví, protože nejlepší jsou příběhy vyprávěné lidmi, kteří mají o věcech skutečné představy. Můj příklad je, že si nemyslím, že AI RPG postava nemůže přijít s něčím speciálním, jako je „šíp v koleně“ ze Skyrimu. Každopádně momentálně běží velmi dobrá série o generativní umělé inteligenci od výzkumníka Mikea Cooka. Koukni na to. Naši přátelé na našem sesterském webu GI.biz to již vyzkoušeli Prohlédněte si NEO NPC osobně.