Mistrovství světa v Tugezkomalaku v Aktobe vyzdvihuje starověký kazašský backgammon, kde do hry vstupuje vtip a tradice

Astana – VI Mistrovství světa v Togyzkumalaku (9-Ball) začalo v Aktobe 21. listopadu, aby předvedlo tradiční kazašský backgammon známý také jako „stepní šachy“ nebo „pastýřská algebra“.

Turnaj se protáhl na týden do 27. listopadu a sešlo se na něm 80 profesionálních hráčů z 20 zemí, včetně Spojených států, Německa, Afghánistánu, Kolumbie, Indie, Velké Británie, České republiky a Bangladéše. Kazachstán zastupuje 12 hráčů.

Turnaj, který byl zahájen v roce 2010, se koná každé dva roky a oslavuje sdílenou historii a kulturní dědictví tureckého světa prostřednictvím hry, která zve k zvládnutí rychlého počítání a strategie.

„Togyzkomalak je jednou z národních her kazašského lidu a má čtyři tisíce let dlouhou historii,“ řekl Irali Tujanov, akim (starosta) regionu Aktobe.

Zdůraznil rostoucí popularitu tohoto sportu po celém světě.

„Togyzkumalak se v našem regionu rychle rozvíjí jako profesionální sport a účastní se ho více než 20 000 lidí z Aktobe. V posledních letech jsme mezi třemi nejlepšími v regionálním žebříčku. Budou vytvořeny všechny podmínky pro jeho další rozvoj,“ Tujanov přidal.

Průvodce tradiční deskovou hrou pro začátečníky

Od úplných začátečníků až po ty, kteří mají zkušenosti s podobnými hrami, Togyzkumalak pečuje o rozvoj matematických a strategických dovedností pro každého.

Jedna z nejstarších kazašských deskových her, togyzkumalak, představuje dva hráče, z nichž každý má 81 míčků rovnoměrně rozmístěných po devíti jamkách na každé straně (9 * 9 = 81). Deska má také dvě větší řady na straně každého hráče zvané kazan (kotel).

Hráč, který táhne první tah, vezme všechny pelety kromě jedné z libovolné jamky ve své řadě a posouvá jimi zleva doprava, přičemž jednu vhodí do každé následující jamky tak, aby poslední pelety dopadly na soupeřovu stranu. Pokud je počet pelet v soupeřově jamce stejný, jsou všechny považovány za „kořist“ pro hráče a odneseny do jeho kotle.

Hlavním úkolem hry je umístit pelety do herních slotů tak, abyste ve svém kazanu nasbírali co nejvíce kuliček. Vítězí hráč, který jako první nasbírá 81 korálků pro svůj kazan.

Togyzkumalak je hra inteligence a logiky, která podporuje rozvoj matematického myšlení založeného na strategii. Protože používá všechny čtyři základní aritmetické operace, byla tato hra často nazývána „Shepherd’s Algebra“.

V minulosti mohli hráči hrát bez desky kopáním děr v zemi, zatímco profesionální hra mohla trvat až čtyři nebo pět hodin.

Rostoucí popularita hry mezi národy a mládeží

Existuje mnoho variant togyzkumalak. Lze to vidět v kyrgyzských domech, jako je toguz korgool a v čajovnách krocan Jako mangala. on tvrdí Pouhé köçdü v Ázerbájdžánu a kaple mezi Ujgury. On ona Hraje se také mezi kazašskou diasporou v Číně a Mongolsku.

V roce 2020 byl togyzkumalak zapsán na seznam UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) Seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva na společný návrh Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turecka.

Od té doby si hra začala získávat oblibu i mezi evropskými zeměmi. Litva založila svou první federaci Tugyzkomalak ve Vilniusu v roce 2021.

Světová federace Togyzkumalak a Velvyslanectví Kazachstánu v Litvě propagovaly hru, mimo jiné prostřednictvím mistrovských kurzů pro litevské studenty a děti.

Togyzkumalak dokázal upoutat pozornost i mladých lidí. Kazašskou mládež, která vyrostla v počítačových hrách, stále více přitahují hry, ve kterých se mohou zapojit do strategie a sportovní soutěže.

Národní hry šly za hranice počítačových her, řekl Bawershan Shoren, trenér sportovní školy Tuguzkomalak v Taldykorganu.

„Je potěšitelné, že togyzkumalak spartakiády se staly tradiční v Nazarbajevových intelektuálních školách (NIS). Lidové hry jsou cennou součástí naší kultury, každý druh se zaměřuje na podporu lásky k národní historii, kultuře, vlasteneckému cítění, odvaze, ale i.“ jako dobrý sportovní trénink“. .