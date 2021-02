Semena číslo 2 Simona Halepová postoupila na Australian Open: Sportsnaut

4. října 2020; Paříž, Francie; Simona Halep (ROU) ve hře během zápasu proti Iga Swiatek (Polsko) 8. dne na Stade Roland Garros. Povinný kredit: Susan Mullane-USA DNES Sports

Druhá nasadená Simona Halepová ve třetím setu odskočila z jamky 5: 2 a ve středu porazila Ajlu Tomljanovičovou 4: 6: 6: 4: 5, aby postoupila do třetího kola Australian Open.

Kanaďanka, osmička č. 8, Bianca Andreescuová, prohrála s Su Wei Hsieh z Tchaj-wanu ve dvou setech v aréně Road Laver, zatímco rumunská č. 9, nasazená Sorana Kirstiová, porazila Českou republiku č. 9 Petra Kvitová 6-4 1-6 6- 1.

Halepovi trvalo 2 hodiny 34 minut, než Tomljanoviče vystřelil v aréně Margaret Court. Rumunka nenašla v jejích střelách útěchu, dokud v rozhodujícím setu nestála před eliminací.

„Mluvil jsem se svým týmem po zápase a oni mi řekli, že jsem měl hrát stejně jako v těchto zápasech, protože moje paže byly uvolněnější a míč se trochu prohluboval,“ řekl Halep. „Neuvědomil jsem si to, ale víte, je dobré skončit tímto způsobem a mám důvěru, že tyto těžké zápasy mohu ještě vyhrát.“

Když Halepová ve třetím poslala ztrátu 5-2, dvojitý faul ji nechal 15-30 dolů. Ale tři po sobě jdoucí fauly Tomljanoviče se dostaly na 5: 3. Halep v příštím zápase předstihla Australanku a na cestě ke ztrátě jediného bodu ztratila jen jeden bod, aby byla 5-4.

Halep vyhrál další tři zápasy, aby si zajistil vítězství.

Tomljanovi byla stažena s devíti dvojitými chybami, když získala pouze 51 servisních bodů. Halep za ni získala 63 ocenění.

„Je to těžké, je velmi těžké o tom teď mluvit a zjistit, jaké jsou to pozitiva,“ řekl Tomljanovic. “Na konci dne jsem chtěl jen vyhrát jakýmkoli způsobem, i když to byl nejhorší tenis vůbec. Myslím, že to jsou mé pocity, které teď mluvím. Vím, že to byla vysoce postavená hra, ale v konec jsem prohrál, a to je ten pocit “.

Andreescu prohrál s Hsieh 6-3 6-2 za 1 hodinu 23 minut. Andreescu provedl pět dvojitých faulů a 25 nenásilných faulů. Z prvního podání získala pouze 60% a z druhého podání získala pouze 26%.

Třetí nasazená Naomi Osaka snadno porazila Francouzku Caroline Garciovou 6: 2, 6: 3 během jedné hodiny a uspořádala třetí kolo zápasu proti 27-nasazenému Tunisku Anasovi Jaberovi, který také vyhrál po sobě jdoucí kola.

Aréna č. 7 Sabalenka zvítězila v přímém setu nad Darií Kasatkinovou 7-6 (5), 6-3 za 1 hodinu 29 minut.

10. osiva Serena Williamsová potřebovala jednu hodinu a devět minut, aby porazila Ninu Stojanovic 6: 3, 6: 0. Williams se kvalifikoval po šesti esech a čtyřech dvojchybách Stojanovicem.

14. osiva Španělska, Španělka Garbine Muguruzová, zvítězila ve dvou setech, stejně jako česká 19. osiva Markéta Fondrosová. Polská 15. osiva Ija Swiatiková vyhrála přímý set nad Italkou Camillou Giorgiovou 6-2 6-4.

Zraněná Venus Williamsová ve dvou setech klesla na Italku Sarah Irani. Williams si po zakopnutí během zápasu vyžádal ošetření pravého kotníku, čímž se přidalo ke zranění levého kolena.

