U jezera Most se bude konat olympijský festival, jehož cílem je motivovat děti ke cvičení.

Olympijské hry se budou konat v Paříži od 26. července do 11. srpna a ve stejném termínu se bude konat Pařížský olympijský festival 2024. Po osmi letech v Praze, na Lipně, v Brně a Ostravě se největší sportovní akce České republiky vrátí na jezerní místo, tentokrát do Mostu.

Myšlenka olympijského festivalu vznikla v České republice a postupně se rozšířila do dalších evropských zemí. „Cílem Olympijských festivalů bylo vždy přivést děti ke sportu a přivést do České republiky atmosféru olympijských her,“ říká Jiří Kjejval, prezident Českého olympijského výboru Olympijský festival se bude konat v Ústeckém kraji, kde je podle posledního průzkumu školní inspekce „V Česku je fitness dětí téměř nejhorší v republice. Rádi bychom tato čísla změnili. Ve spolupráci s Ústeckým krajem nad Labem, město Most, sportovní svazy a naši partneři, největší sportovní událost na světě je rozhodně skvělou příležitostí, jak u dětí podnítit zájem o sport.“

Je to pro nás příležitost, jak přilákat návštěvníky odjinud a ukázat Ústecký kraj jako skvělé místo k návštěvě, sportování nebo trávení dovolené.

Koncept akce zůstává stejný, uspěl i po pandemii Covid-19, například když se olympijskému festivalu v Tokiu v roce 2021 podařilo přilákat mnoho dětí do sportovních klubů poté, co selhaly obvyklé náborové procedury. Český olympijský výbor ve spolupráci se sportovními svazy opět připraví pestrý sportovní program, který účastníkům umožní vyzkoušet si řadu sportů a získat kontakty na nejbližší sportovní klub. Součástí programu je i olympijská výchova a denní tábory pro děti.

„Olympijské hry sleduje celý svět a tento festival je skvělou příležitostí přiblížit je přímo lidem, zejména dětem, umožnit jim setkat se s vynikajícími sportovci jako vzory a propagovat sport a jakoukoli formu pohybu v našem regionu obzvlášť důležité a věřím, že si místní děti nenechají ujít Možnost zúčastnit se olympijského festivalu Zároveň je to pro nás příležitost přilákat návštěvníky z jiných míst a ukázat Ústecký kraj jako skvělé místo navštívit, zasportovat si nebo strávit dovolenou,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

