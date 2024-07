Jak československý imigrant založil tradici Pacha Cupu v Pensylvánii

Jiří Václav Barma se narodil v Beskydech a nebýt komunistického ovládnutí jeho vlasti v roce 1948, strávil by celý život v horách, které miloval. Osud však zasáhl, a když v roce 1962 emigroval do Spojených států, snažil se Jerry vybudovat nový život na místě, kde se cítil jako doma. Jeho švagr Carl Fletcher vzpomíná, jak začala historie rodiny ve Spojených státech: Pacha Cup 2024|Foto: Pavel Novák, Český rozhlas „Historie této oblasti sahá až k Jiřímu tchánovi Václavu Barmovi, který se sem v roce 1962 přistěhoval z České republiky, aby utekl před komunismem a našel tento krásný horský vrchol a rozhodl se zde usadit Postaveno „Tady byl jeho domov a dal mu jméno Salaš (Ovčácká chýše) v naší místní komunitě a také pomohl dalším úžasným lidem z Evropy přistěhoval se sem a vytvořil tuto úžasnou komunitu Evropanů, kterou máme to štěstí, že ji dnes udržujeme.“ Po založení nového života, nového domova a nové komunity přátel v horách Pennsylvánie se Jerry Parma snažil zúčastnit činnosti, která byla velkou součástí jeho života doma – sportu. Navíc tím našel další spojení s domovem. Československá sportovní organizace Sokol měla pobočky po celém světě a jedna byla v Pensylvánii. Carl Fletcher vysvětluje, jak je to pro něj důležité. „První organizací, kterou Pacha po svém příchodu do Spojených států založil, byl Sokol a během toho organizoval řadu různých sportovních akcí, protože měl rád lidi a měl rád sport se účastnil olympijských her v roce 1952 v norském Oslu, takže lyžování a severské sporty byly součástí jeho DNA, když byl malý a skákal na lyžích ve Franstadtu pod Radostim, kde vyrůstal na Moravě, takže chtěl pokračovat. s tím vším.“ READ Ferrari F1 spatřeno na dálnici v České republice; Řidič prchá kvůli helmě před mýtem Pacha Cup 2024|Foto: Pavel Novák, Český rozhlas

Sokol poskytoval platformu pro mnoho sportovních aktivit, ale netrvalo dlouho a Jerry Parma a jeho noví přátelé v okolí založili vlastní sportovní tradici. Carl Fletcher vysvětluje, jak se to stalo.

„On a jeho maďarští přátelé, kteří žili na druhé straně jezera, zuřivě soutěžili ve všech sportech dostupných v severských zemích. Nejprve začali hrát hokej na našem malém jezírku, ale později se rozhodli uspořádat lyžařský závod. protože se nemohli shodnout na tom, kdo je nejlepší bruslař A tak začal Pacha Cup Původně byla trať na druhé straně kopce a bylo to možná 25 až 30 lidí, kteří se každý rok sešli a dali stranou. rozdíly mezi nimi Něco je trápí a slaví jen jeden den a sdílejí svou lásku k severským sportům.“

Zpráva o Pacha Cupu se rozšířila a tradice se rychle ujala. Jerry stál v čele tohoto turnaje mnoho let. V roce 2003 se rozhodl, že je čas odejít jako „Pacha“ do důchodu a za svého nástupce jmenoval svého pravnuka Thomase, kterému předal symbol akce – originální moravský klobouk Pacha. Thomas vedl Pacha Cup několik let, než se natrvalo přestěhoval do Nikaraguy.

Karl vzpomíná, jak se stal členem rodiny a zdědil tradici Pacha.

Pacha Cup 2024|Foto: Pavel Novák, Český rozhlas

„Když se Pachova dcera vdávala, závodil už mnoho let a řekl mi: ‚Měl bys to udělat, protože chci, abys přenesl můj sen do další generace, oba jsme milovali lyžování lyžaři a zamilovali jsme se, protože jsme měli stejnou vášeň Takže to byl přirozený vývoj, když k nám přišel a řekl: Chtěl bych, abyste pořádali Pacha Cup a teď, o 35 let později, jsme s Dášou stále. v dostihu jsme ten dostih za ta léta trochu rozvinuli, protože původně tam byl jeden samec a jedna fenka A mohli se celý rok chlubit, že jsou šampioni Pacha Cupu, ale před pár lety jsme se rozhodli, že. Bylo by opravdu zábavné zapojit všechny a mít šanci vyhrát Pacha Cup Nápad přišel od mě a člena české ambasády ve Washingtonu. Seděli jsme tu jednoho večera a přemýšleli o tom, jak to udělat Pacha Cup ještě lepší a my jsme si řekli, proč nerozdělit všechny soutěžící do dostatečného počtu kategorií tak, aby každý z nich získal první, druhou nebo třetí cenu ve své kategorii, a tak všichni vyhráli Pacha Cup.

Karl a Dáša pořádají Pacha Cup přes 15 let. Mezi mnoha účastníky v průběhu let bylo několik velvyslanců České republiky ve Spojených státech, včetně Michala Zantowského a Aleksandra Vondry. V prvních dnech se závod konal v Pachově sídle v Salas Hills na Pacha Hill. Počátkem 80. let byl přesunut do lyžařského střediska Blue Knob a od té doby zde sídlí. Letos se konal již po 45. Tým Karla a Dashy je stále silný, ale mladší generace rodiny Fletcherových už stojí v zákulisí a je připravena převzít vedení. Sharka Fletcher je odhodlána zachovat tradici pro další generace.

„Pacha Cup je pro mě největší rodinná tradice v celém mém životě. Už jako malá holka jsme sem jezdili a měli jsme skvělý lyžařský závod – jde o nastolení míru a spojení dvou úžasných kultur a mnoha dalších kultur jiných než americké a české dědictví V tomto domě máme každý rok mnoho lásky – je to skvělý čas, doufám, že každý dostane tu zkušenost, že se k nám může připojit Pacha Cup Pokud chcete přijít, ozvěte se, rádi někoho uvítáme „A každý se chce přidat a mít se dobře. Doufám, že v tom budeme pokračovat po mnoho let a dokud budu žít, tak to bude zůstat tradicí.“

Jiří Václav Parma v roce 2005 navždy opustil svou milovanou rodinu a domov na Slash Hill, ale jeho sportovní umění a tradice Pacha Cupu, kterou založil, žijí dál. Není to jen láska k zimním sportům, říká Karl.

„Dnes se Pacha Cup rozrostl a stal se úžasnou událostí, na kterou se každý rok těšíme, už to není jen o šampionech, jsme samozřejmě rádi, že je máme každý rok a mohou se celý rok chlubit, že vyhráli Pacha Cup Ale pro mě a Dášu opravdu milujeme úsměvy na jejich tvářích.“ .“