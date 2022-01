Aplikace Razer Smart Home synchronizuje veškeré vaše RGB osvětlení

Stále z jednoho z předchozích propagačních videí společnosti Razer pro integraci Philips Hue. Nejde o oznámení aplikace Razer pro chytrou domácnost, ale rozhodně to zní jako vize budoucnosti! Snímek obrazovky : Skener / YouTube

Přiznejte se: Používám Razer’s Mechanické herní klávesnice A jeho chytrá světla dodají mému stolu estetický nádech. A lidé jako já jsou důvodem, proč Razer vydal soubor aplikace pro chytrou domácnost Pro systém osvětlení Chroma RGB.

Není to špatný nápad. Koneckonců, Razer si udělal jméno černé herní příslušenství Zdobené barevným RGB osvětlením nad střechou. Razer je plánuje sjednotit Příslušenství , včetně chytrých žárovek a svítidel jiných značek, v nové aplikaci Smart Home.

Razer již plánoval integraci s více než 50 hardwarových partnerů a 200 her. Značky chytrých světel třetích stran, včetně Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster a Twinkly, se již přihlásily. Razer doufá, že jeho oznámení o CES 2022 přiláká další společnosti, aby se připojily.

Významně chybí Signify Philips Hue, jeden z nejpopulárnějších systémů chytrých žárovek. Existuje nativní integrace Philips Hue Bridge prostřednictvím PC softwaru Synapse společnosti Razer pro stávající uživatele Razer, který Synchronizujte své LED diody se světly na herní klávesnici.

Aplikace Razer Smart Home působí jako konzole pouze pro světla. Snímek obrazovky : Skener

Aplikace Razer pro chytrou domácnost vypadá jako vlastní verze aplikace Philips Hue nebo dokonce Google Home. Vše, co z toho však musíme dostat, je snímek obrazovky domovské stránky aplikace. Vidím zkratky k vytváření místností a provádění rutin, ale zdá se, že jsou omezeny na osvětlení. Razer říká, že jeho aplikace pro chytrou domácnost přichází s 16,8 miliony barev a řadou světelných efektů.

Hardware a příslušenství Razer a poté platforma Chrome RGB jsou určeny k tomu, aby fungovaly v tandemu a pomohly vám naladit náladu ještě předtím, než se pustíte do počítače. Myslím, že by to mohlo být snazší udělat pomocí aplikace Razer smart home než pomocí Google Home, který v současné době nepodporuje změnu barev a vzorů v svítidlech Razer.

V závislosti na tom, jak je aplikace Razer pro chytrou domácnost připojena, by to také mohlo usnadnit těm, kteří nemají „klíče“ pro inteligentní domácnost, nebo tak říkajíc, vytvářet vlastní světelné scény bez přístupu správce. Oslovil jsem Razer, abych se zeptal, zda by byla funkce synchronizace světla rozšířena na veškerý jeho hardware s osvětlením, jako jsou ventilátory CPU a klávesnice, což má za následek vážně zabijáckou estetiku.

Podívejte, chtěl jsem si myslet, že je to hloupé, ale ve skutečnosti to vypadá, že by to mohlo být užitečné, pokud navrhujete celé téma osvětlení pro vaše herní nastavení (nebo vaši kancelář, cokoli, žádný soud) . Alespoň to vypadá zábavně.

Razer plánuje vydat novou aplikaci pro chytrou domácnost pro Android a iOS v první polovině tohoto roku.