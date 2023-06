Ewanův pohled Zprávy, sport, práce

Začátkem tohoto měsíce uvedl Kent Willis z Webster Townu – v masce Jacka Čaroděje – nový fantasy kousek. Jeho pátý, který má být zveřejněn, se soustředí na postavu, kterou lze vidět žít v tapisérii North Central Iowa.

Úhlopříčka „Duncombe Gal“, 78stránkový román podrobně popisuje životní cestu fiktivní ženy narozené a vychované v Duncombe v Iowě, která zažívá hlavní nápor 20. „Největší generace“.

Toto je moje pátá kniha. řekl Willis. „Je to krátký příběh o ženě, která se dostává do posledních fází svého života a odráží celý svůj život.“

V průběhu příběhu Ina prožívá některé z nejdůležitějších okamžiků americké historie, od Velké hospodářské krize po atentát na JFK a všechny technologické a společenské změny, od cesty k internetu. Ina také prochází mnoha životními zkušenostmi, jako je mládí, láska a děti.

Během 11 let to Willis – stejně jako Witch – vydal také „Nezapomenutelný rok,“ „pravidla hranic“, A „Pošťákovo poslední doručení.“

Pod pseudonymem Jack Witch jsem napsal čtyři knihy. řekl Willis. Napsal jsem jednu knihu s názvem Kent T. Wells.

Willis také napsal Příběh dvou válek: Triumf lidského ducha v roce 2013.

Willis je absolventem University of Iowa s bakalářským titulem v oboru žurnalistika a média a titul Master of Arts v oboru aplikovaná lingvistika na University of Northern Iowa.

Dosáhl pozoruhodného úspěchu, že je profesorem angličtiny, kromě toho, že působil jako profesor herectví a dramatu, na mnoha univerzitách po celém světě. Mezi jeho četné zastávky patří Tchaj-wan, Thajsko, Čína, Hong Kong, Brazílie, Saúdská Arábie, Rusko, Česká republika a naposledy irácký Kurdistán.

V roce 1988 se Willis objevil v šesti hongkongských filmech s Filmmark Productions. Tyto filmy „Krokodýlí hněv“ „RoboVampire,“ „Týmová síla,“ „Černý válečník,“ „Operace Foxhunt“ A „Super jednotky.“

Willis v současné době žije se svou ženou a dětmi v České republice.

Willise a jeho dílo pod jeho pseudonymem najdete na amazon.com/author/jackweicz. Všechny jeho knihy jsou dostupné v edicích Kindle a paperback.