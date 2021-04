Dva pozitivní případy COVID-19 byly nalezeny ve stejném curlingovém týmu před ženskými světy

Pár pozitivních případů COVID-19 bylo identifikováno před nadcházejícím Mistrovství světa v curlingu žen, což je sedmá a poslední soutěž, která se bude konat v rámci takzvané přípravy bublin v Markin MacPhail Center v Calgary.

Světová curlingová federace uvedla, že předběžný pozitivní výsledek byl zjištěn v testu nulového dne během karanténního období před konkurencí minulý pátek. Druhý pozitivní případ byl identifikován ve stejném týmu po nedělních vylepšených testovacích protokolech.

„Protokoly vyvinuté pro tento turnaj pod vedením Alberta Health fungovaly přesně tak, jak byly navrženy,“ řekl Dr. Bob McCormack, lékař lékařů událostí.

„Test identifikoval jedince, kteří měli pozitivní test před vstupem do soutěžní bubliny, a jsem přesvědčen, že můžeme situaci kontrolovat, abychom zajistili bezpečnost všech účastníků mistrovství světa i místní komunity.“

WCF uvedla, že všechny ostatní testy od doby, kdy týmy dorazily do Calgary, přinesly negativní výsledky. WCF, Curling Canada a Alberta Health nyní sledují plán odpovědí COVID-19.

O zasaženém týmu nebylo žádné okamžité slovo. Desetidenní soutěž má začít v pátek.

Kerry Enarson bude zastupovat Manitobu v Kanadě. Mistrovství světa 14 týmů jsou hlavními olympijskými kvalifikacemi pro hry v Pekingu 2022.

Aynarsonová si připsala vítězství v nedělním finále na mistrovství hráčů Princess Auto, jednom ze dvou grandslamových turnajů, které se tento měsíc konaly v bublině. Týmy, které hrály na Grand Slamu, sídlí v jiném hotelu než týmy, které nedávno dorazily na mistrovství světa.

Vylepšený test

Všichni nováčci v Calgary byli umístěni do karanténního hotelu před konkurencí, uvedla WCF v pondělí v tiskové zprávě. Zůstanou tam, zatímco budou dodržovány protokoly uvedené v plánu odpovědí.

Světová fotbalová asociace (WCF) uvedla, že současné protokoly vyvinuté s Úřadem pro veřejné zdraví budou nyní obsahovat vylepšené testování k identifikaci bezpečného návratu ke sportu pro současné členy postiženého týmu.

Lékařští úředníci po konzultaci s Alberta Health učiní konečné rozhodnutí o účasti týmu dříve, než začnou hrát v tomto kole.

A připojil se ke Kanadě v terénních týmech z Číny, České republiky, Dánska, Estonska, Německa, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Skotska, Švédska, Švýcarska a Spojených států.

Kanada má v pátek večer otevřít dveře švédské Anně Hasselbergové.

Alberta Health and Public Health Canada schválily plán Curling Canada uspořádat akce v kontrolovaném prostředí bez diváků.

První tři soutěže proběhly bez překážek, ale na mistrovství světa v curlingu mužů počátkem tohoto měsíce došlo k panice COVID-19. Čtyři pozitivní testy byly později považovány za „falešně pozitivní“ a play-off bylo obnoveno po jednodenním zpoždění.

Během Grand Slams nedošlo k žádným problémům s COVID-19, které vlastní a provozuje Sportsnet.

Managed Isolation Protocol

Pro svůj bublinový plán přijala Curling Canada od 25. prosince do 5. ledna několik prvků z procesu Mistrovství světa v hokeji mládeže v Edmontonu.

Mezinárodní týmy nepřiletěly do Kanady charterovými lety tak, jak to udělali hokejisté, ale létali komerčně. Vyžadoval negativní test, který před cestou do Calgary trval méně než 72 hodin.

Po příjezdu musí sportovci a členové týmu zahájit týdenní „protokol řízené karantény“ se čtyřmi samostatnými testy provedenými během tohoto období, než budou moci soutěžící soutěžit.

Týmy jsou omezeny na náměstí a jejich hotel přes dálnici přes Kanadu a jezdí tam a zpět. Masky jsou povinné mimo hotelové pokoje a mimo hřiště.

Aynarson a jeho týmoví kolegové Val Sweeting, Shannon Perchard a Brian Millor měli v pondělí odpoledne uspořádat předkonkurenční konferenční hovor. Tato dostupnost byla odložena až do úterý.

V únoru tým vyhrál svůj první závod v bublině – kanadský šampionát žen v curlingu – již druhý rok po sobě.

Aynarson by loni reprezentoval Kanadu na mistrovství světa, ale akce byla zrušena kvůli pandemii.

Světová kvalifikace žen FIFA do roku 2021 byla pozdním přírůstkem do bublinového fotbalového kalendáře. Akce se původně měla konat koncem března ve švýcarském Schaffhausenu.

