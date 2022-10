Snímky mise DART po dopadu nezklamaly

Na tiskové konferenci krátce před kosmickou lodí NASA Double Asteroid Redirection Test (DART). se srazil s asteroidem, Reportér se snažil pochopit, co by se stalo, když skupina kovů a elektroniky narazila do hromady sutin, které zbyly po zrodu sluneční soustavy. „Dejte nám představu o tomto boji mezi naší kosmickou lodí a tímto kamenem,“ požádal reportér vědce z Laboratoře aplikované fyziky.

„Kosmická loď prohraje,“ řekla sarkasticky Nancy Chabotová z APL.

Úžasná věc na této ztrátě je, že jsme ji zažili v reálném čase, kde se poslední snímek z vestavěné kamery DART odlomil poté, co byla jeho malá část přesunuta na Zemi.

Jedna z posledních pořízených fotografií, která zachycuje obě formy v systému Didymos: Didymos a jeho mladší společník Dimorphos, z nichž druhý je cílem DART

Jak se DART přibližoval, Dimorphos postupně zaplňoval zorné pole kamery.

Konečný snímek zachycený a přenesený službou DART před plánovanou katastrofickou dekonstrukcí.

Ten, komu se to úplně nepovedlo, jelikož byl narušen přenos obrazových dat kvůli zničení všech vysílačů.

Podrobnosti o havárii/kolizi kosmické lodi s asteroidem Demorphos musely být zachyceny kamerami, které byly o něco dále od místa dopadu. Mnohé z nich jsou k dispozici již nyní, a tak jsme sestavili výběr z nich a trochu popsali, co můžete vidět.

Nejbližší kamery, které jsme měli, byly na palubě LICIACube, což jsou kostky, které byly vylétnuty do vesmíru na palubě DART a poté se oddělily několik týdnů před dopadem. LICIACube měl na palubě dvě kamery (nazývané Luke a Leia), jednu, která dělala širokoúhlé snímání, a jednu, která uměla lépe zaostřit na detaily. Italská kosmická agentura, která provozovala misi LICIACube, neuvedla, která kamera snímek vytvořila, ale řadu z nich zveřejnila, včetně vzdáleného pohledu na srážku, záběrů zblízka krátce po ní a animací ukazujících náhlost. Zjasnění po srážce materiálu rozptýleného v prostoru.

Pro ty, kteří si nejsou jisti, kolize sama o sobě nevyprodukovala dostatek světla, aby bylo vidět na těchto snímcích. Místo toho úlomky emitované z asteroidu DARTem odráží mnohem více slunečního světla, než by asteroid mohl udělat sám.

Jasnost byla dostatečně velká, aby ji zachytily i pozemské dalekohledy; V několika případech jejich provozovatelé umisťují obrázky online, jakmile jsou k dispozici. Oba systémy, které jsem našel, ukazují, že systém Didymos/Demorphos se z pohledu Země tiše pohybuje za hvězdami v pozadí (přičemž většina světla se odráží od mnohem většího Didyma). Najednou se objekt znatelně rozjasní a trosky se postupně přesouvají na jednu stranu asteroidu.

Mezi obrázky jsou dva velké rozdíly. Jeden snímek pořídil projekt Atlas, který sídlí na Havaji, ale má tam dalekohledy, Jižní Ameriku a Jižní Afriku – srážka byla viditelná pouze z posledního z nich. Na jeho snímku se asteroid pohybuje zprava doleva proti hvězdám v pozadí.

Atlas zaznamenává dopad kosmické lodi DART na Didymus!

Naproti tomu data z observatoře Las Cumbres z dalekohledu v Jižní Africe ukazují, že systém Didymos se pohybuje hvězdným polem v opačném směru. Obsahuje ale také některé poměrně důležité informace: časová razítka každého pohledu v animaci, která ukazuje, že většina akce se odehrála v průběhu asi půl hodiny.

Animace (500x zrychlená) ze souboru dalekohled 1 metr SAAO Jižní Afrika vykazuje stopy #DARTMise Efekt v Dimorphos (zatím žádná hrozba pro Zemi…dlouhá přímka je artefakt kamery)

Evropská kosmická agentura také vytvořila video srážky pokrývající stejné časové období, a Zveřejněte jej online.