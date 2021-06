První astronauti vypustili na novou čínskou vesmírnou stanici | Čína

První čínská kosmická loď s posádkou po téměř pěti letech odstartovala ve čtvrtek ráno z pouště Gobi a přepravovala astronauty na novou vesmírnou stanici Tiangong.

Raketa Long March-2F odnesla tři astronauty do kosmické lodi Šen-čou-12 a očekávalo se, že zakotví v Tianhe, hlavní části stanice Tiangong, asi o šest až osm hodin později.

Astronauti, 56 let Ni Hai Sheng, 54 let Liu Beoming a 45 let Tang Hongbo, byli dříve poctěni na skromném ceremoniálu v Jiuquan Satellite Launch Center. Je to první čínská lidská mise do vesmíru od roku 2016 a vůbec nejdelší plánovaná doba. Očekává se, že tým bude tři měsíce v Tiangongu (Nebeském paláci). Předchozí čínské mise byly maximálně za měsíc.

Stavba Tiangongu začala v dubnu spuštěním první jednotky Tianhe. Posádka bude při provádění dalších stavebních úkolů žít na válcovém modulu o rozměrech 16,6 x 4,2 metru.

Modul obsahuje každý samostatný obytný prostor, běžecký pás pro cvičení a call centrum pro e-maily a videohovory na pozemní ovládání.

Ve středu se posádka objevila před médii. Seděli za sklem a ve vojenské uniformě tvrdili, že se očekává, že úkol bude komplikovaný. Ni, vedoucí mise, byl dříve v vesmíru dvakrát a Liu jednou. Čtvrteční výlet byl Tangův první.

“Existuje mnoho úkolů … úkoly jsou náročné a bude před nimi mnoho výzev,” řekla Ni. Bývalý pilot letectva narozený v Hubei bude nejstarším čínským astronautem, který kdy vystoupil do vesmíru. Každý krok, jak řekl, nese „velké naděje strany a čínského lidu“. „Každý krok přispěje k síle čínského lidu a mírovému využívání vesmíru lidstvem.“

Zahájení je v Číně otázkou prestiže, protože Peking se 1. července připravuje na oslavu stého výročí vládnoucí komunistické strany masivní propagandistickou kampaní.

Start byl vysílán prostřednictvím státních médií, od startu do příletu na oběžnou dráhu, s vnitřními záběry z kabiny, jak se astronauti usmívali, zatímco některé předměty kolem nich plavaly s nulovou gravitací.

Zdálo se, že start proběhl hladce, uvedl Jonathan McDowell, astronom z Harvard-Smithsonianova centra pro astrofyziku, a poznamenal, že Čína jej poskytla mnohem širší pokrytí než předchozí lidské vesmírné lety, což naznačuje vysokou úroveň důvěry.

„To neznamená, že bychom měli během celé mise očekávat stejnou úroveň důvěry,“ řekl. „Složitější věci jsou věci, které často nepraktikují.“

První by bylo setkání a zakotvení v Tiangongu, což McDowell prohlásil za zřejmé, ale nevyloučil potenciální problémy s navigací nebo tryskami.

Na středeční tiskové konferenci učinili úředníci konkrétní poznámky o vylepšení technologií cílového přistání.

Během mise astronauti provedou dva výstupy do vesmíru – více než kterákoli předchozí mise – a provedou různé experimenty, včetně testování nového robotického ramene a obnovitelných systémů podpory života.

„Od prvního dne udělali vše, co bylo v jejich silách, aby byli při používání této vesmírné stanice agresivnější,“ řekl McDowell. „Mají dva zkušené astronauty a jednoho nováčka, což dává smysl pro to, co je v podstatě testovacím letem na novou stanici.“

V rámci přípravy na misi absolvovala posádka více než 6 000 hodin výcviku, včetně stovek podvodních kotrmelců v plném vesmírném vybavení.

“Výzvy nebudou chybět. Proto jsme provedli komplexní a systematická cvičení,” řekla Liu ve středu. “Bez ohledu na to, jak závažné je nebezpečí, pevně věřím, že s podporou odborníků a spolupráce mezi námi třemi.” .. splníme každou misi. “

Americké zákony zakazují NASA spolupracovat s čínskými astronauty, což znamená, že žádný z nich nikdy nebyl na mezinárodním letišti prostor Station (ISS), spolupráce mezi USA, Ruskem, Kanadou, Evropou a Japonskem. Úředníci ve středu uvedli, že Čína očekává, že se na čínské vesmírné stanici zúčastní zahraniční i čínští astronauti. McDowell uvedl, že čínské plány nespočívají v plné mezinárodní spolupráci a vzájemné závislosti, jako je tomu u Mezinárodní vesmírné stanice, ale pravděpodobně se zaměří na nabízení experimentů na čínské stanici v jiných zemích nebo hostování astronautů.

Mezinárodní vesmírná stanice má být vyřazena po roce 2024, i když NASA uvedla, že může fungovat i po roce 2028. Tiangong má být mnohem menší než Mezinárodní vesmírná stanice a očekává se, že bude nejméně 10 let starý.

„Zajímavé je, že na konci těchto tří měsíců vystoupí a vyloží posádku … nebo dopraví na oběžnou dráhu tak, jak to dělají na Mezinárodní vesmírné stanici?“ Řekl McDowell.

McDowell uvedl, že příští mise by měla trvat šest měsíců, takže se zdálo, že „konsolidují své zkušenosti s udržováním lidí ve vesmíru po delší dobu a udržováním aktivní vesmírné stanice po delší dobu“.

„Myslím, že směřují k … stálé lidské misi ve vesmíru … a příštích několik měsíců bude rozhodujících pro ověření, že vše funguje, aby jim to umožnilo.“