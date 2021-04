Česká republika a Ukrajina vyzývají Evropskou unii, aby zakročila proti Moskvě

Česká republika požádala své partnery z Evropské unie a NATO o solidární vyhoštění ruských diplomatů v návaznosti na diplomatickou hádku mezi Prahou a Moskvou, den poté, co Ukrajina vyzvala Evropskou unii k prodloužení ekonomických sankcí vůči Rusku kvůli obnovenému napětí na východní Ukrajině a Krymský poloostrov.

Česká republika Ministr zahraničí a ministr vnitra Jan Hamask v úterý uvedl, že ve středu svolá ruského velvyslance, aby odhalil další kroky po vyhoštění 18 ruských diplomatů, o nichž se Praha domnívá, že jsou tajnými agenty, a 20 Čechů z České republiky. Moskva Ze msty.

Vyzýváme k týmové práci Já A NATO „Země, které usilují o solidární vyhoštění, jsou země,“ řekl Hamask novinářům.

Hovor zazněl poté, co Praha obvinila ruské zpravodajské služby z organizování smrtícího bombardování na českém území v roce 2014.

Osmnáct ruských diplomatů, které české zpravodajské služby označily za špiony, v pondělí opustilo své funkce 20 českých diplomatů se sídlem v Moskvě.

Hamachik uvedl, že ve středu odpoledne svolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského na protest proti tomu, co Praha považovala za nepřiměřenou reakci.

Česká vláda s odvoláním na zpravodajskou zprávu uvedla, že ruská vojenská zpravodajská služba (GRU) zorganizovala v roce 2014 dva výbuchy, z nichž jeden zabil dva lidi a způsobil rozsáhlé materiální škody.

Pokud jde o výbuchy, pátrá česká policie po dvou mužech, kteří byli identifikováni jako podezřelí z otravy bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v roce 2018 v anglickém Salisbury.

„Spark“ může vyvolat střet s Ukrajinou

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuliba v úterý uvedl, že Rusko brzy rozmístí na ukrajinských hranicích více než 120 000 vojáků, a vyzval k zavedení nových ekonomických ekonomických sankcí, které by Moskvu odradily od „další eskalace“.

Odvětvové sankce jsou otázkou času a chování Ruska. „Díky mým nedávným interakcím s ministry zahraničí Německa a Francie mohu dojít k závěru, že této realitě rozumějí,“ uvedla Koliba na online tiskové konferenci s mezinárodními médii.

Příběh pokračuje

Řekl, že Ukrajina chce diplomatické řešení Obnovené napětí s Moskvou Na východní Ukrajině a na Krymu, které Kreml anektoval v roce 2014, ale dodal, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov žádost o jednání odmítl.

V ponurém hodnocení vztahů EU s Moskvou po pondělním hypotetickém zasedání ministrů zahraničních věcí EU v pondělí šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell uvedl, že tváří v tvář ruským vojenským posilám poblíž hranic s Ukrajinou by to vyžadovalo pouze “ jiskra “vybuchnout.

Ale řekl, že navzdory vývoji „v tuto chvíli nedochází k žádnému pohybu v oblasti více sankcí“, které by je uvalily na Rusko.

Rovněž uvedl, že případ uvězněného vůdce ruské opozice Alexeje Navaľného je „kritický“ a že skupina 27 zemí bude činit Kreml odpovědným za jeho zdraví a bezpečnost.

Lékaři nemohli vidět Navalného

V úterý bylo několika lékařům zabráněno setkat se s ruským opozičním vůdcem Alexejem Navaľnym ve vězeňské nemocnici po třítýdenní hladovce a státní zástupci podrobně popsali nový komplexní případ proti jeho organizaci.

V neděli byl Navalnyj převezen z trestanecké kolonie východně od Moskvy do vězeňské nemocnice ve městě Vladimir, 180 kilometrů východně od hlavního města, poté, co to řekli jeho právníci a pomocníci. Jeho stav se drasticky zhoršil.

Zprávy o rychle se zhoršujícím zdraví Navalného vyvolaly mezinárodní pobouření.

Jeho osobní lékař, Dr. Anastasia Vasilieva, vedl další tři lékařské odborníky, aby se pokusili navštívit Navalného na vězeňské klinice a věznici IK-3 ve Vladimíru. Po několika hodinách čekání za branami jim byl odepřen vstup.

Navaľnyj, který je neochvějným odpůrcem ruského prezidenta Vladimira Putina, drží hladovku od 31. března na protest proti tomu, že úředníci věznice odmítli dovolit jeho lékařům navštívit ho a poskytnout mu adekvátní léčbu bolesti zad a necitlivosti nohou.

Ruská vězeňská služba trvá na tom, že Navalny dostal veškerou lékařskou pomoc, kterou potřeboval.

Vězeňská služba v pondělí uvedla, že Navalnyho stav byl považován za „uspokojivý“, ale jiný lékař, Dr. Jaroslaw Aschimin, o víkendu uvedl, že výsledky testů provedených jeho rodinou ukázaly, že Navalny měl extrémně vysokou hladinu draslíku, což je příčinou srdeční zástavy. Stejně jako zvýšené hladiny kreatininu, které naznačují zhoršenou funkci ledvin.

Navaľnyj byl zatčen v lednu po svém návratu z Německa, kde strávil pět měsíců v rekonvalescenci po otravě nervovým plynem, který obviňoval z Kremlu – obvinění ruských činitelů odmítlo.

Navalnyho zatčení vyvolalo největší protesty, jaké Rusko v posledních letech zaznamenalo. V únoru mu moskevský soud nařídil, aby si odseděl dva a půl roku vězení kvůli přesvědčení zpronevěry z roku 2014, které Evropský soud pro lidská práva považoval za „zjevně svévolné a nepřiměřené“.

(France 24 with Reuters, Agence France-Presse, and Abu Dhabi)