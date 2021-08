Další rozšíření Legends of Runeterra je roztomilé, ale smrtící

svět Legendy Runeterry Získáte velkou laskavost. Ve středu vydali Riot Games animovaný trailer odhalující další sadu hrdinů a lokací z League of Legends Chcete -li se zúčastnit karetní hry o oprávnění. Beyond the Bandlewood představuje Bandle City jako region spolu se 126 novými kartami. To zahrnuje 9 nových hrdinů, včetně některých zvenčí, jako je starosta Beltofer Kaitlin.

Nové rozšíření bude také obsahovat nová klíčová slova, která odrážejí zvláštní povahu Yordles. v League of Legends, tato malá, chlupatá stvoření podobná faye, často obdařená magickými schopnostmi. Zatímco frakce jako Noxus nebo Demacia se zaměřují na bojovou sílu a extrémně silné osobnosti, Bandle City je o něco brutálnější. Postavy jako Teemo a Veigar jsou tu od prvních dnů ligaBude zajímavé sledovat, jak se jejich schopnosti v karetní hře interpretují.

Také to vypadá, že dostáváme novou kartu Senna, která odpovídá jejímu aktuálnímu vzhledu ve vesmíru, pravděpodobně odpovídající některým novým kartám souvisejícím se Sentinely světla. Převážná část expanze Bandlewoodu by se však měla zaměřit na prasata a jejich neplechu. Beyond the Bandlewood má vyjít 25. srpna.