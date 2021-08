Spojené státy, které porazily Česko 5: 2, otevírají 5 národů

Spojené státy hrají ve čtvrtek v 9:00 ET východního Slovenska

VISP, Švýcarsko-Gary Terence (Aquesasne, New York) vstřelil dva góly a jedna asistence pomohlo výběrovému týmu mužů USA do 17 let přejít Česko do arény Lonza v prvním turnaji pěti zemí v roce 2021.

Bob Mancini, hlavní trenér výběrové komise mužů do 17 let, řekl: „Začali jsme dobře.

Matt Mania (Olmstead Township, Ohio) sklouzl přes modrou čáru a připoutal Williama Whitlowa (Rosemount, E.) vpravo a jako první trefil síť. Americká ofenzíva byla neúprosná, protože web udržoval tlak mánie za českou bezpečnostní sítí a před webem si všiml přerušované čáry. Terence proměnil střelu kolem českého netmindera Michaela Hrabala na 2: 0 pro Spojené státy. Terence přidal druhý gól k prvnímu gólu Dannyho Nelsona (Maple Grove, E). .

Spojené státy převrátily hru, když Jason Shagkabe (Wardrod, E.) vystřelil zpoza brankové čáry a vyskočil zezadu českých Zlatovlásek, aby měl tým čtyřbrankový náskok. Česká republika přidala gól krátce poté, ale Nelson přidal svůj vlastní gól, když Spojené státy odpověděly, o 40 minut později vedly 5: 1. Nelson dokončil hru se třemi body a přidal dvě asistence ve svém druhém období počítat.

Česká republika dala třetí gól na 5: 2, ale Spojené státy vyhrály první hru každý s každým.

Thomas Keyshewetter (Plymouth, Massachusetts) Začínal na webu pro Spojené státy a zaznamenal úspěch.

Spojené státy se střetnou se Slovenskem ve čtvrtek (19. srpna) v 9:00 ET na stadionu Lonsa ve švýcarském Whistle. Akce bude živě streamována na YouTube.