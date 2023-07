Fotoreportáž: 4X ProTour 2023 Round 3, Val Di Sole, Itálie

Slova: 4X Pro Tour

Tento víkend se ve Val di Sole v Itálii konalo třetí kolo 2023 4X ProTour. Akce se koná jako součást víkendu UCI World Cup a přitahuje tisíce fanoušků, kteří se hrnou do Val Di Sole, aby sledovali disciplíny 4X ProTour a Světový pohár v DH a XC.

Trať ve Val Di Sole je neuvěřitelná. Trať byla postavena pro mistrovství světa 4X v roce 2008 a obstála ve zkoušce času a za posledních 15 let obdržela jen několik drobných aktualizací. Je to jedna z nejlepších tratí na okruhu a určitě vždy poskytuje zábavu. Obrovské zatáčky, obrovské skoky a velká skalka jsou tečkou na tomto 45sekundovém kurzu, aby otestoval ty nejlepší na světě.

Čtvrtek – kvalifikace:

Trénink byl nabitý, protože jezdci měli na zvládnutí této technické trati jen hodinu. Po týdnech bez deště bylo velmi sucho. Sluníčko svítilo, trať byla naprosto perfektní a jezdci vypadali rychleji než kdy jindy. Letošní formát závodu byl čtvrteční večerní kvalifikace a páteční večerní finále. Se správným rozvrhem kolem DH bylo skvělé vidět, jak nastupují někteří DH jezdci.

Po cvičení byla kvalifikace. Do kvalifikace do hlavního závodu zbývalo jediné kolo a všichni závodníci byli pod tlakem, aby zajeli hladké, ale agresivní kolo.

V kvalifikaci ženské elity to byla hvězdná jízda Ramony Kupferschmid, která protnula cílovou pásku v čase 51,052, 0,6 sekundy za Yolandou Keenerovou na druhé a Luz-Annou Fergusonovou na třetí.

V kvalifikaci elitních mužů to bylo těsné. Každý jezdec hledal perfektní závod, ale letos byla rychlá trať tvrdá a chytila ​​pár jezdců. Nakonec to byl obhájce 4X ProTour šampiona z České republiky Tomáš Slavík, který zajel nejrychlejší čas 43,438 před Janis Lehmann, Stefan Dolphin, Scott Beaumont a Eric Emmerich. V první pětici je 5 národností (Česká republika, Švýcarsko, Italská, Britská, Německá) a dělí je jedna sekunda.

Pátek – závod:

Jako obvykle se dav hrnul do Val Di Sole na 4X. Tisíce fanoušků s motorovými pilami, svítilnami, trumpetami a starými pneumatikami jsou otlučené na kov. Cokoli vydávalo hluk, bylo na kraji silnice. Atmosféra byla elektrizující. Nejlepší, co kdy bylo.

Ve 21:00 se brána spustila a začaly noční závody. V prvním kole závodu postoupilo 16 nejlepších jezdců v podstatě do čtvrtfinále bez překvapivých výsledků, ale vše se změnilo ve čtvrtfinále, kdy vypadl celkový lídr série 4X ProTour Justo Dadella. Proti italskému duu Stefano Dolphin a Roberto Cristofoli se Dudella nedokázal dostat do přestupního centra a jeho noc skončila předčasně.

Eric Emmerich také vypadl ze své páté kvalifikace ve čtvrtfinále po havárii v prvním kole.

0% nabito

předchozí

1/20

další

Sjezdaři si vedli skvěle, ale v semifinále 4X muži chytli horko. V semifinále 1, 4X GOAT Tomáš Slavík a 4X Godfather, Scott Beaumont odvedl svou práci a vytlačil Thibaulta Lalyho a Tomáše Brožíka, aby si zarezervovali své místo ve finále.

Ve 2. semifinále to byl místní šampion Stefano Dolphin, který k radosti italského publika získal vítězství od Janise Lehmanna, když vyřadil Noela Niederbergera a Roberta Cristofoliho.

Nakonec ženy vyšplhaly k bráně. Kvalifikační časy byly těsné a nikdo si nebyl jistý, jakým směrem se tento závod bude ubírat. Ve svém vůbec prvním závodě 4X Yolanda Keenerová zachytila ​​kulku a neohlédla se. Jela jako ostřílená profesionálka a přesvědčivě zvítězila před Louise-Annou Fergusonovou a Ramonou Kupferschmidovou.

Další na řadě bylo menší finále mužů. Brána spadla a přes první dva rohy to bylo hektické. Poté se do vedení dostal Noel Niederberger a dorovnal malý náskok. Souboj o druhé místo byl po celou dobu intenzivní, ale byli to Noel Niederberger z Thibauta Lally, Thomas Brozec a Roberto Cristofoli.

Posledním závodem dne bylo finále mužské elity. Tomáš Slavík obsadil bránu 1, Janis Lehmann obsadil bránu 2, Stefano Dolfin obsadil 4 a Scott Beaumont skóroval třetí. Je vzácné, aby se 4 nejrychlejší kvalifikanti dostali do finále, ale dnes večer nás čekal zápas se 4 nejrychlejšími hráči ve vaší třídě, abychom viděli, kdo vyhraje.

Když brána klesla, Beaumont byl s prvním skokem z brány, ale nemohl se dostat přes 3. Slavík se dostal dovnitř a ujal se vedení, Lehmann vzal Beaumonta pryč a sklouzl a umožnil Dolphinovi přejít na druhé místo. Beaumont remizoval ve třetím kole v řadě s Dolphins, ale nedokázal udělat tah. Pak ztratil rychlost a Lehmann ho předjel. Dole se profík Slavík odtáhl, Dolphin byl pohodlný, ale boj byl o třetí místo. Beaumont byl v defenzivě a Lehmann se snažil dostat přes všechno. Pak se objevil pohyb ve skalách, když si vynutil vstup zevnitř.

Přes cílovou čáru byli Slavík, Dolphin, Lehmann a Beaumont.

Po závodě bylo postaveno působivé pódium a byly předány ceny vítězům.

Chtěli jsme jen dodat, že to byl jeden z nejlepších 4X závodů v historii tohoto sportu. Trať byla nejlepší, jaká kdy byla, dav byl prostě šílený a jezdci předvedli neuvěřitelnou show. Děkuji Val de Sol.

Další etapa 2023 4X ProTour se odehraje za dva týdny, 14./15. července v JBC Bikepark v České republice, domově profesionálního závodníka Tomáše Slavíka. Tento závod bude oslavou 10 let JBC 4X Revelations a Thomas postavil svou trať větší než kdykoli předtím. Nemůžeme se dočkat, až tento závod dopadne.

Výsledky žen:

1. Yolanda Keenerová

2. Louise Anna Fergusonová

3. Ramona Kupferschmidová

Výsledky mužů:

1. Tomáš Slavík

2. Delfín Stefano

3. Janis Lehmann

4. Scott Beaumont

5. Noel Nederberger

To je z Val Di Sole. Neuvěřitelné závody a obrovské davy lidí. Děkujeme organizačnímu výboru ve Val Di Sole za skvělý závod 4X ProTour. Toto místo má srdce všech jezdců a fanoušků 4X. Uvidíme se znovu v roce 2024.

držet krok 4xprotour.com nebo @4xprotour.