Artemi Banarin zůstal zraněný, ale Rangers se shromáždili pozdě, aby porazili Vlky

Glendale, Arizona – Vypněte budík. Rangers říkají, že Artemi Panarin je v pořádku.

Panarin, útočník a nejlepší střelec Rangers, odešel ve středu večer nad Arizonou Coyotes po výhře 3:2 poté, co odehrál pouze jeden zápas ve druhém poločase. Poté ale trenér Rangers Gerard Gallant řekl, že ruský levý křídelník utrpěl „lehčí zranění v dolní části těla“ a že jeho zdraví je na denním pořádku.

Na otázku, zda si je jistý, že Panarinovi nebude chybět příliš mnoho, Gallant odpověděl: „Ano, ale kdo ví?“

Rangers (19-7-3) se shromáždili, aby zachránili své rozpaky z prohry s pokořeným Kojotem (5-21-2) tím, že se shromáždili zezadu díky dvěma gólům z poslední doby, jeden vstřelil Mika Zibanijad a druhý Kabu Kaku. Kdo vstřelil vítěze v 17:42 třetí třetiny.

Pro Kakka, který ve třetí směně zaujal Panarinovo místo na své první solidní hrací jednotce v obou přesilovkách, to byla jeho druhá branka v zápase.

„Ano, měl jsem šanci ve své první přesilové hře. Nevěděl jsem, že je to tak jednoduché. Stačí jít k síti a držet hůlku nízko a ono to přijde. Skvělá přihrávka pro Creeds (Chris Kreider) a velká gól pro nás,“ řekl Kakko.

Rangers prohrávali 2-1 poté, co v 8:47 minutě třetí směny skóroval Clayton Keeler, a byli na cestě k tomu, co mohlo být zničující prohrou, než útočník Arizony Phil Kessel v čase 13:14 zavolal na úvodní kop. Po minutě mužské výhody vyrovnal Zipanegad, když z horní části levého kruhu vyrazil zápěstím přes clonu Kreidera a vsítil arizonského strážce Scotta Wedgwooda.

Poté byla Arizona penalizována za příliš mnoho mužů na ledě, když zbývalo 2:59, což dalo Rangers příležitost, která vedla k Kakkovu vítězství.

Vítězství dalo Rangers rozdělení dvouzápasového road tripu po jejich prohře s Coloradem v úterý večer.

Galant zněl relativně nadšeně z úsilí Rangers při prohře s Coloradem, ale přesto ve středu provedl jednu změnu ve svém kádru, vyřadil záložníka Philippe Chettlea a přivedl záložního útočníka Grega McKeiga.

Gallant po zápase přiznal, že Schietelův scratch byl založen na výkonu, ale nesdělil podrobnosti o tom, co chtěl od 22letého Čecha, který to neviděl, vidět.

Je to jen jedna hra, takže uvidíme, kam se vyvine další hra. Chci říct, někdy potřebujete lekce Neříkám, že to byla lekce dnes večer, ale… (McKegg’s) byl pro nás skvělý chlap. Je dobrý,“ řekl Gallant. V Showdown Circle trochu zabíjí penalty. Takže uvidíme, kam půjde.“

Rodák z Farmingville Keith Kinkade nastoupil v brance poté, co si v úterý zahrál s Alexandrem Georgijevem. Kinkaid, který zahájil sezónu v týmu Rangers v AHL v Hartfordu, hrál svůj první zápas po dvou a půl týdnech poté, co se nakazil COVID-19. Mohl být povolán, když Igor Shesterkin šel do zálohy se zraněním v dolní části těla, ale protože měl protokol COVID, byl místo něj povolán záložník Adam Hoska. Jakmile Kinkade vyčistil protokol, byl povolán a Huska byl poslán zpět do Hartfordu.

Povolil snížený gól Louise Ericssona v 17:46 první třetiny, který dal Coyotes první vedení, a poté, co Kaku vyrovnal svým odrazeným gólem v 10:40 druhé třetiny, dostal Keeler volný kop na zadní tyč a překonal. Kinkade forhendem a bekhendem a skóre 2-1.

Ale můj silný herní cíl nakonec udělal Kinkade (29 zákroků) vítězem.

Kincaid řekl: „Myslím, že to bylo dva a půl týdne od zápasu, nemluvě o zápase NHL. Takže jsem se musel trochu vžít do situace a myslím, že jsem se usadil po prvním zápase. .Trochu nervózní, ale celkově jsem se cítil klidně a sebejistě.“