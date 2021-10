Proč mají tesáky pouze savci? Studie vrhá nějaké světlo na jeho překvapivý původ

Ale žádní ptáci, ryby ani plazi dnes nepraktikují tuto extrémní a rostoucí část anatomie. Dělají to pouze savci, i když nebyli prvními tvory s tesáky. Nová studie zjistila, že se jedná o prastarou vlastnost, která předcházela dinosaurům.

“Podařilo se nám prokázat, že první špičáky patřily zvířatům, která předcházela moderním savcům, nazývaným dicynodonti,” uvedl v tiskové zprávě Ken Angelcic, kurátor Field Museum v Chicagu a autor nové studie. “Jsou to velmi zvláštní zvířata.”

Dysnodonti žili od velikosti krysy po velikost slona před asi 270 miliony až 201 miliony let. Zatímco nejbližšími žijícími příbuznými jsou savci, vypadali spíše jako plazi, s hlavou želví.

Dicynodonti byli nejhojnějšími a nejrozmanitějšími obratlovci před příchodem dinosaurů a všichni měli tesáky vyčnívající z horní čelisti.

tesáky vs zuby

Než se výzkumníci zaměřili na to, jak se špičáky vyvinuly, museli přesně určit, co je špičák a jak se liší od zubů – něco, co bylo záhadou.

Rozhodli se, že kel by měl sahat z tlamy, sestávat pouze z látky zvané dentin a pokračovat v růstu po celý život zvířete – i když je poškozen. Zuby jsou také ze slonoviny. Je však smaltovaný. To je spolu s jejich tvarem činí odolnými, ale jakmile dorostou dospělé zuby, nedá se mnoho dělat, pokud by se zlomily. Nerostou.

“Smaltované zuby jsou odlišnou evoluční strategií než špičáky s obalem dentinem – je to kompromis,” řekla Megan Whitney, postdoktorandka z Harvardské katedry organické a evoluční biologie. Byla hlavní autorkou studie.

Vědci poté analyzovali tenké řezy z 19 zkamenělých špičáků dicynodontů, které představují 10 různých druhů nalezených v Jižní Africe, Antarktidě, Zambii a Tanzanii. Použili také počítačovou tomografii, aby prozkoumali, jak fosilie existovaly k lebce a zda její kořeny vykazují známky pokračujícího růstu. Zjistili, že zatímco několik studovaných dicynodontů mělo skutečné špičáky bez skloviny, zbytek měl velké zuby.

Vědci také zjistili, že nedošlo k žádné striktní progresi od nepsího k psímu. Různí členové rodiny dicynodontů mají nezávisle vyvinuté tesáky v různých časech a někteří nemají vyvinuté pravé tesáky.

„Naprosto jsem očekával, že v evoluční historii Dicinodontů bude jeden okamžik, kdy se špičáky vyvinuly, protože to je nejjednodušší vysvětlení,” řekla Whitney. „Nicméně jsme později v bidentální evoluci našli konvergentní evoluci špičáků.” Konvergentní evoluce nastává, když se podobné vlastnosti vyvíjejí nezávisle v různých druzích nebo v různých časových obdobích.

Aby se špičáky vyvíjely, zjistili, že je zapotřebí flexibilní vaz, který připevňuje zub k čelisti, a také nízká míra výměny zubů – soubor vlastností, které jsou dnes u moderních savců jedinečně přítomné.

“Všechny tyto žebříky nám umožňují lépe porozumět špičákům, které dnes vidíme u savců,” řekl Angelcic o výzkumu, který byl publikován v časopise Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.