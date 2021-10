Kde se díváte po našem pádu? Podrobnosti o toku, obsazení, zápletka a další

Slavná franšíza „After“ je opět městem kvůli příchodu jejího třetího dílu Poté, co jsme padli. Romantické drama spatřilo světlo světa minulý víkend v USA a očekává se, že v následujících dnech klesne na platformy OTT jako Netflix a Amazon Prime Video.

Bylo by to podcenění to říci Poté, co jsme padli Dále zamotal už tak komplikovaný vztah mezi Tessou (Josephine Langford) a Hardenem (Hero Fiennes Tiffin). Každopádně fanoušci touží vidět třetí film ze své milované série romantických filmů, ať už je to online nebo v divadlech.

After We Fell: Vše o nejnovějším filmu franšízy „After“

Kdy byla After We Fell uvedena v kinech?

After We Fell je konečně k dispozici v amerických kinech (obrázek přes obrázky napětí)

Po otevření v divadlech po celém světě v různých termínech, počínaje uvedením v několika evropských zemích od 1. září 2021. Zde je úplný seznam dat, která Poté, co jsme padli vydáno:

1. září Itálie, Švédsko a Polsko

Itálie, Švédsko a Polsko 2. září – Bosna a Hercegovina, Česká republika, Německo, Dánsko, Řecko, Chorvatsko, Kazachstán, Černá Hora, Severní Makedonie, Nizozemsko, Srbsko, Rusko, Slovinsko, Slovensko a Ukrajina

– Bosna a Hercegovina, Česká republika, Německo, Dánsko, Řecko, Chorvatsko, Kazachstán, Černá Hora, Severní Makedonie, Nizozemsko, Srbsko, Rusko, Slovinsko, Slovensko a Ukrajina 3. září – Španělsko, Norsko, Rumunsko a Jižní Afrika

– Španělsko, Norsko, Rumunsko a Jižní Afrika 9. září – Austrálie, Nový Zéland a Maďarsko

– Austrálie, Nový Zéland a Maďarsko 10. září – Kanada

– Kanada 30. září – Spojené státy americké

Očekává se, že film bude uveden v Jižní Koreji 13. října 2021.

Kromě divadelních vydání se očekávalo, že film bude uveden na dvou zvláštních akcích ve Spojených státech. Jedna událost se konala 30. září 2021, zatímco druhá se měla uskutečnit 4. října v 19.00 v omezeném počtu divadel.

Tyto speciální akce ukazují funkce BTS včetně hlavního páru.

Kdy bude spuštěn web After We Fell?

Netflix a Prime Video mají práva na streamování filmu do různých oblastí (obrázek přes obrázky napětí)

Poté, co jsme We Fell spustili přímo na Amazon Prime Video ve Velké Británii a ve Francii 22. října 2021. Na druhou stranu Netflix má práva na film v různých zemích a 21. října 2021 film uvede v zemích, jako je Indie.

Fanoušci, kteří mají plán předplatného na svých příslušných platformách, tedy mohou sledovat vydání.

After We Fall: Herectví, Postavy, Runtime a Úvod

Cast, Runtime a Úvod (obrázek přes obrázky úsilí)

Herci a postavy

Třetí film ze série „After“ zahrnuje obsazení, které zahrnuje následující herce:

Josephine Langfordová fotografie Tessa Youngová

fotografie Šampion Vince Tiffin fotografie Hardin Scott

fotografie Louise Lombardová fotografie Trish Daniels

fotografie Rob Estes fotografie Ken Scott

fotografie Ariel Kebbel fotografie Kimberly (Výměna Ariel Kebbell)

fotografie (Výměna Ariel Kebbell) příležitost pro perdomo fotografie Landon Gibson (Výměna Shane Paula McGeeho)

fotografie (Výměna Shane Paula McGeeho) Frances Turnerová fotografie Karen Scottová (náhrada za krém Westbrook)

fotografie (náhrada za krém Westbrook) Kiana Madeira fotografie Nura

fotografie Carter Jenkins fotografie Robert

fotografie Mira Sorvino fotografie Carol Youngová (náhrada Mira Sorvino)

fotografie (náhrada Mira Sorvino) Stephen Muir fotografie Christian Vance (Výměna Charlieho Webera)

délka představení

Poté, co jsme padli Jeho doba běhu je 1 hodina 39 minut (99 minut).

souhrn

Poté, co jsme padli Je založen na třetí knize stejnojmenných románů Anny Todd. Oficiální synopse filmu podle Voltage Pictures (distributorů) je uvedena níže:

Přestože se Hardin vrací z Londýna, aby získal Tessu zpět, stále chce pracovat s Vance v Seattlu. Zpočátku si Hardin myslí, že ho opouští, ale jakmile Tessa dá jasně najevo, že chce, aby se k ní nastěhoval, Hardin si uvědomí, že nevydrží žít daleko. o tom, že se po promoci nakonec rozhodla přestěhovat do Seattlu. “

Příběh se pohybuje vpřed a věci se začínají komplikovat takto:

„Ačkoli je Hardin zpočátku naštvaný, že se Tessin otec vrátil do jejího života, snaží se jejímu otci pomoci. Bohužel, když Hardin pozve Tessu, aby se k němu připojila v Anglii na svatbu jeho matky, objeví tajemství, které změní jeho život na celý život. “