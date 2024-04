Česko-slovenský film získal velké ocenění na varšavském filmovém festivalu – Kavkadisk

Varšava Polsko – Česko-slovenská koprodukce se objevil v neděli jako jeden z hlavních vítězů 36. ročníku Mezinárodního filmového festivalu ve Varšavě.

Nejnovější filmy slovenského režiséra Martina Sulíka, Muž se zaječíma ušima (To je to, co chcete) Získal cenu za nejlepší režii a také Cenu ekumenické poroty.

„Jsem šťastný a dojatý, to jsem nečekal,“ reagoval Sulík, který si kvůli současným omezením nemohl ceny převzít osobně.

Jednalo se o světovou premiéru filmu, který byl jeho debutem Vydání 5. listopadu Odloženo kvůli pandemii koronaviru (COVID-19) a omezením souvisejícím s koronavirem.

Slavný režisér Martin Sulík je jedním z nejvýraznějších současných slovenských režisérů. Řada jeho filmů byla dobře přijata diváky a kritiky, včetně: Překladač (Talmochnik), ve filmu přihlášeném Slovenskem na udílení Oscarů za rok 2018, hraje jednu z hlavních rolí legendární český režisér Jiří Menzel, který minulý měsíc zemřel.

Jeho desátý celovečerní film, Muž se zaječíma ušima Hvězdy slavily s českými herci Miroslavem Krobotem a Oldřichem Kaiserem, dále Tanou Pauhovou, Zuzanou Kronířovou, Zuzanou Moriri a Alexandrou Borbely.

Úplný seznam ocenění na letošním Mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě si můžete prohlédnout tady.