Ve věku 94 let zemřel v Paříži slavný a samotářský český spisovatel a bývalý disident Milan Kundera.

Paříž Milan Kundera, slavný, ale samotářský autor, jehož disidentské spisy z něj udělaly negující satiru totalitarismu a průzkumníka identity a lidských podmínek, zemřel v Paříži. Bylo mu 94 let.

Kundera zemřel v úterý odpoledne, uvedlo ve středu v jednovětovém prohlášení vydavatelství Gallimard. Potvrdila, že zemřel v Paříži, kde žil desítky let, bližší informace ale neuvedla.

Evropský parlament držel zprávu o jeho smrti minutou ticha. Kundera měl dvojí francouzské a české občanství, které ztratil a poté je získal zpět.

Kundera měl málo slov, jeho romány byly přeloženy do desítek jazyků, ale propagandu, která je doprovázela, se mu hnusila a odmítal poskytovat rozhovory.

„Sním o světě, kde spisovatelé musí ze zákona uchovávat svou identitu v tajnosti a používat pseudonymy,“ napsal v roce 1986 v eseji „Umění románu“. Kundera použil větu k tomu, aby odpověděl na otázky, které mu položil Le Monde des Livres v roce 2011, a souhlasil s rozhovorem prostřednictvím odpovědí z jeho děl.

Nesnesitelná lehkost bytí, Kunderův nejslavnější román, začíná dojemně sovětskými tanky postupujícími Prahou, českou metropolí, která byla autorovým domovem až do jeho přestěhování do Francie v roce 1975. Prolínají se zde témata lásky, exilu a politiky. Kunderův hluboce osobní román se dočkal uznání kritiky a získal si širokou čtenářskou obec mezi lidmi ze Západu, kteří přijali jak jeho podvratné antisovětské tropy, tak erotiku, která prostupovala mnoha jeho díly.

„Kdyby mi někdo řekl, když jsem byl chlapec: „Jednoho dne uvidíš, jak tvůj národ zmizí ze světa,“ považoval bych to za nesmysl, něco, co si nedokážu představit. „Člověk ví, že je smrtelný, ale uvažuje jeho národ, aby měl nějaký druh věčného života.“ Autor Philip Roth v rozhovoru pro The New York Times v roce 1980, rok předtím, než získal francouzské občanství.

V roce 1989 sametová revoluce svrhla komunisty od moci a Kunderova země se znovu zrodila jako Česká republika, ale do té doby si ve svém bytě na pařížském Levém břehu založil nový život – a celou identitu.

Český premiér Peter Fiala na Twitteru uvedl: „Milan Kundera byl spisovatel, jehož díla dokázala oslovit generace čtenářů na všech kontinentech a dosáhla mezinárodního věhlasu…“ „Nezanechal po sobě jen skvělou fikci, ale také důležitý soubor esejů.“

Kondoloval Kunderově ženě Věře, která chránila svého samotářského manžela před vměšováním světa.

Jeho život symbolizoval pohnutou historii naší země ve dvacátém století. Český prezident Peter Pavel řekl, že Kunderův odkaz v jeho díle zůstane živý.

Říci, že jeho vztah k zemi jeho narození byl komplikovaný, by bylo podcenění. Do Česka se i po pádu železné opony vracel zřídka a inkognito. Jeho díla, nakonec napsaná francouzsky, byla později přeložena do češtiny.

Nesnesitelná lehkost bytí, která byla kritikou oceněna a zfilmována v roce 1988, byla v ČR vydána až v roce 2006, 17 let po sametové revoluci, ačkoliv byla v ČR k dostání od roku 1985 od krajana, který založil nakladatelství Posted v exilu v Kanadě. Kundera nakonec za svůj román získal Státní cenu za literaturu.

Kunderova manželka Vera byla neodmyslitelnou společnicí muže, který se vyhýbal technologiím: jeho překladatel, jeho sociální sekretářka a nakonec i jeho nárazník proti vnějšímu světu. Byla to ona, kdo upevnil jeho přátelství s Rothem tím, že mezi nimi fungoval jako jazykový prostředník, a – podle profilu dvojice z roku 1985 – to byla ona, kdo se vypořádal s nevyhnutelnými požadavky světoznámého autora.

Spisy Kundery, jehož první román Vtip začíná mladíkem poslaným do dolů po znevažování komunistických hesel, byly v Československu zakázány po sovětské invazi do Prahy v roce 1968, kdy i on přišel o svůj román. Práce filmového profesora. Od roku 1953 píše romány a divadelní hry.

Kunderovo jméno bylo často navrhováno jako kandidát na Nobelovu cenu za literaturu, ale tato pocta mu unikala.

Nesnesitelná lehkost bytí je o disidentském chirurgovi, který se přestěhuje z Prahy do exilu do Ženevy a zase zpět do vlasti. Chirurg Thomas se odmítá podřídit komunistickému režimu a je nucen stát se myčem oken a svou novou profesi využívá k domlouvání sexu se stovkami klientek. Thomas nakonec prožije své poslední dny na venkově se svou ženou Teresou a jejich život se s přibývajícími dny stává více snovým a reálnějším.

Jiří Srestka, Kunderův český literární agent v době, kdy kniha konečně v Česku vyšla, řekl, že její vydání tam sám autor oddaloval z obavy, že bude špatně upravená.

„Kundera musel přečíst celou knihu znovu, přepsat její části, doplnit a upravit celý text. Takže vzhledem k jeho touze po dokonalosti to byl dlouhodobý úkol, ale nyní se čtenářům dostane kniha, kterou Milan Kundera věřil, že musí existovat.

Kundera odmítl vystoupit před kameru, odmítl jakoukoli anotaci, když jeho kompletní publikovaná díla vyšla v roce 2011, a předtím nepovolil žádné digitální kopie svých spisů, což je odrazem jeho loajality k tištěnému slovu. Dnes je však mezi jeho knihami na Amazonu a Google Books vydání Kindle Nesnesitelné lehkosti bytí.

V projevu, který pronesl v červnu 2012 před Francouzskou národní knihovnou – který jeho přítel znovu přečetl ve francouzském rozhlase – řekl, že se bojí o budoucnost literatury.

„Zdá se mi, že čas, který pokračuje ve svém nemilosrdném pochodu, začíná knihy ohrožovat. Kvůli této bolesti mám již mnoho let ve všech smlouvách klauzuli, že mají být vydávány pouze v tradiční podobě.“ knihy a že by se měly číst pouze na papíře a ne na obrazovce.“ „Lidé jdou po ulici,“ řekl, „a už nemají žádný kontakt s okolím, dokonce ani vidět domy, které míjejí, a z uší jim visí dráty.“ Přikývli, měli by, nedívajíce se na nikoho a nikdo se nedívá na ně. Ptám se sám sebe, čtou ještě knihy? Je to možné, ale na jak dlouho?

V roce 2021 Kundera daroval svou soukromou knihovnu a archiv veřejné knihovně v Brně, kde se narodil a prožil dětství. V Moravské zemské knihovně se nachází velký soubor Kunderových děl. Mezi darované předměty patří edice Kunderových knih v češtině a dalších asi 40 jazycích, články od něj a o něm, publikované recenze a kritiky jeho děl, ověřené fotografie a dokonce i kresby autora.

I přes tvrdou ochranu svého soukromého života byl Kundera nucen přehodnotit svou minulost v roce 2008, kdy Ústav pro studium totalitních režimů v České republice zveřejnil dokumenty naznačující, že v roce 1950, kdy byl Kundera 21letým studentem, řekl policii o osobě Co je v jeho bydlišti? Muž byl nakonec usvědčen ze špionáže a odsouzen na 22 let nucených prací.

Badatel, který zprávu vydal, Adam Hradlík, ji obhajoval jako produkt rozsáhlého výzkumu Kundery.

„Jeho čeští přátelé přísahali, že budou mlčet, takže nejsou ochotni ani mluvit s novináři o tom, kdo je Milan Kundera a kdo on,“ řekl tehdy Hradlík.

Kundera řekl, že zpráva je nepravdivá, ČTK řekl, že jde o „atentát na autora“.

Ve své autobiografii z roku 1985 – jedné z nejdelších a nejpodrobnějších vůbec o Kunderově životě v Paříži – autor předpověděl, jak bolestné by pro něj toto přiznání bylo.

„Nediskrétnost je pro mě těžký hřích. Každý, kdo odhalí intimní život jiného člověka, si zaslouží být zbičován. Žijeme v době, kdy je soukromý život ničen. Ničí ho policie v komunistických zemích, ohrožují ho novináři v demokratických zemí a sami lidé postupně ztrácejí chuť a smysl pro soukromý život.“ „Život, ve kterém se nelze skrýt před zraky ostatních, je peklo.“

