Daisies (1966) na IMDb (anglicky)

Abych tento film vytrhl z kontextu, musím věřit, že devět z deseti fanoušků Mirandy July si tento film z roku 1966 natočený dávno předtím, než se narodila Malá slečna Moviola, užije. Vlastně bych tento film doporučil každému, kdo má náladu na nelineární zábavu. Film je krátký klip, nejen jako komedie… ale dokonce jako jakýsi vizuální ekvivalent stroje snů Briona Gysina.

Zejména je tu scéna s nůžkami, která byla strhující, ne tím, že by se jednalo o „špičkový“ speciální efekt, ale svým objetím praktického střihu pro umění. V průběhu filmu barvy přicházejí a odcházejí, kvetou a chřadnou jako „sedmikrásky“ z názvu. Nebo jsou možná sedmikrásky uváděny pro jejich schopnost klíčit za podivných podmínek. Protijed na problémy, kterým trummerflora čelí uprostřed jakýchkoli nepokojů.

Režisérka Věra Chytilová tak činila pod bedlivým a přinejlepším slepýma očima soudruha cenzora, což lze přičíst nelineárnímu přístupu filmu. Možná zčásti obranný mechanismus, zčásti lyrická reakce na ukázněnou dobu, film jistě chce něco napadnout, ale spokojí se s náročnou kategorizací. Je ironií, že to může být to, co udržuje tyto dobře natrhané „sedmikrásky“ tak čerstvé dodnes. Němý film se zvukem. Černobílý film plný barev.

O české nové vlně jsem nic nevěděl a teď, když to čtu, se mi zdá, že tohle je špatný film, kolem kterého se má stavět centrum. Pořád nic nevím, ale aspoň mě to zajímá. Ve skutečnosti jsem si byl docela jistý, že jednou ze dvou hlavních postav Mary byla sama režisérka. chyba! Skutečnost, že to Chytilová udělala, když jí bylo asi 36 let, je stejně působivá jako to, co dělala v tehdejším politickém klimatu.

Film je velmi zábavný a herečky si zaslouží velkou pochvalu, která tu doposud nebyla. Pokud se vám film líbí, a mně se to zjevně líbilo, zatímco ostatním na IMDb ne, klíčové je, že na těchto dvou hlavních postavách, kromě jejich kostýmů, je něco, co upoutá naši pozornost. I když si myslím, že diadémy a závoje by se měly ocitnout v kostýmech femme fatale… Oh a protože jsem starší než tento film, pořád vidím herečky jako Carol Burnett a možná Joan Worley?!?! Ať tak či onak, zdá se, že se ti dva opravdu líbí, a člověk si klade otázku, jestli nějaké ty šílenosti nebyly na místě improvizované. Nebo jsou to vlastně jen loutky, jak napovídá úvodní scéna??

Tento film je však stejně umělecký jako tajemný. Užíval jsem si svou současnou interpretaci, plně jsem si vědom, že je špatná. Toto vysvětlení je, že ženy nahradily svou sexuální touhu touhou po jídle, ale musí využít méně rozvinuté mužské sexuální touhy, aby splnily své pokročilé potřeby. Ještě jednou se přiznávám ke zločinům proti státu, a co je důležitější, ve filmu *vím*, že se mýlím. Tisknu své vlastní myšlenky na křehká políčka filmu.

Stejně tak květinová síla 60. let ve Spojených státech může film naočkovat a být vnímán jako pomluva proti monotónním. Ale znovu, tohle všechno zní hippies a nikdo jeho záměr nepřeháněl.

Filmař napsal v dopise z roku 1975 „soudruhu prezidentovi“ (fráze Gustava Husáka):

Sedmikrásky byla morální hra, která ukázala, že zlo se nemusí nutně objevit v rituálech ničení způsobené válkou, protože jeho kořeny mohou být skryty ve zlomyslných žertech každodenního života. Jako hrdinky jsem si vybrala dvě mladé dívky, protože v tomto věku člověk silně touží po seberealizaci, a pokud je ponechán svému osudu, může se potřeba kreativity snadno změnit v úplný opak.

Mimochodem, celá zpráva byla na DVD.

Nevím, pořád si myslím, že si tenhle film zaslouží vytržení z kontextu…a určitě ho dnes stáhli ze zaprášených regálů a viděli ho mnozí. Ukažte to dětem, vsadím se, že se tomu budou smát jako u Laurela a Hardyho nebo Bustera Keatona.

7/10 Thurston Hunger