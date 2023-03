Live A Live přijde na PC přes Steam a PlayStation v dubnu

žít naživu Bylo to jedno z nejneočekávanějších a nejzajímavějších vydání roku 2022, když zasáhlo Nintendo Switch – a nyní přichází remake hry na hrdiny Square Enix z 90. let na PC a PlayStation. žít naživu Vyjde na Steamu, PlayStation 4 a PlayStation 5 27. dubna.

žít naživu Má příběh putující časem, který sleduje postavy z pravěku, císařské Číny, středověké Evropy, Japonska Edo, Divokého západu, současnosti, blízké budoucnosti a daleké budoucnosti. Každá kapitola má odlišný styl vyprávění a herní mechanismy: je to druh hry, kterou lze hrát Atla clouds.

Není to úplně vydařený zážitek, ale je to skutečný originál a skvělé restaurování z pokladny, které stojí za to vyzkoušet, pokud jste studentem japonských RPG. žít naživu Vyšlo v Japonsku v roce 1994, ale nikdy se nedostalo na Západ. Předtím to zvládám Final Fantasy 6 návrhář f Chrono spoušť Režisér Takashi Tokita, hvězda týmu Square Enix z poloviny 90. let.

Remake využívá krásně texturovaný HD-2D styl Square Enix, který umísťuje skřítky do 3D prostředí s bohatou atmosférou, jak je vidět ve hrách Octopath Traveler a Trojúhelníková strategie. Nová verze HD-2D pro Dragon Quest 3 Také ve vývoji.

