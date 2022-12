Jamie Dornan | Jamie Dornan má „zájem“ o roli superhrdiny

Jamie Dornan Má „zájem“ hrát superhrdinu.

Čtyřicetiletý herec se s přáteli vídal od počátků své kariéry, včetně Robert PattersonA Andrew GarfieldA Charlie Cox – kteří hráli Batmana, Spider-Mana a Daredevila – všichni hrají v komiksových filmech a rád by se k nim v tomto žánru přidal.

Řekl: „Určitě by mě to zajímalo, i když o pohodlí těch obleků neslyšíte mnoho dobrých věcí.

„Je zvláštní, jak jsou všichni američtí superhrdinové Britové. V té době jsme byli všichni mladí herci z druhé strany rybníka a snažili jsme se prosadit v LA.

„Vždy jsme šli na stejnou práci a ani jeden z nás to nikdy nedostal.

„Chvíli to vypadalo, že to nepůjde, ale dostali jsme se z toho docela dobře. Zatím…“

Jamie popřel spekulace, že lituje natočení filmů ‚Fifty Shades of Grey‘, protože to nemělo žádný škodlivý dopad na jeho kariéru.

Řekl: „Neměl jsem žádný důvod litovat těch filmů.

„Kdybych k vám teď mluvil z ložnice, ve které jsem sedm let nepracoval, byl by to jiný příběh. Ale nejsem.“

Mezitím je „Turistická“ hvězda otevřená hrát v muzikálu, pokud ho tam jeho kariéra zavede.

Magazínu Radio Times řekl: „Udělal jsem čtyři práce po sobě, kde jsem zpíval – to je hodně, i když mě to nesmírně baví.

„Muzikál jsem měl udělat už před dvěma lety, ale podle plánu jsme to prostě nemohli uskutečnit.

„Miluji rozmanitost této práce a zatím jsem mohl vstoupit do tolika různých světů – takže pokud to znamená skončit v muzikálu, tak ano.“