Pacific Drive je roguelite road trip postapokalypsou

Ironwood Studios Pacific Drive Je to roadtripová hra o projížďce rozkládající se a ozářenou realitou; jako kdyby Americký simulátor náklaďáků Odehrává se ve verzi Fallout pro osamělého přeživšího. Neznámá hráčská postava byla převezena – buď náhodně, nebo záměrně, není jasné – do olympijské uzavřené zóny někam mezi zalesněné svahy severozápadního Pacifiku, kde musí zajet se zchátralým kombíkem hluboko do této zóny, kde gravitace a hmota vládnout svým vlastním pravidlům. .

Pacific Drive Ve skutečnosti to není o řízení, ale o autě. V předváděcím sestavení pokrývajícím prvních několik hodin hry měla hra jemnou smyčku rabování, craftování a průzkumu, možná připomínající Žádný nebeský muž Na těžší nastavení obtížnosti, kde je primárním cílem nasbírat dostatek materiálů k opravě vaší staré buginy, která by urazila dalších pár mil. Nakonec začnete vylepšovat své auto – proměňte tuto rezavou hromadu s chybějícími panely a kartonovými krabicemi na na zakázku vyrobené apokalypsové průzkumné vozidlo, nabité svařovaným brněním ve stylu Mad Max a technologií homebrew přímo z Krotitelů duchů.

design Pacific Drive Některé prvky si vypůjčuje také od roguelitů. Hra se skládá ze série kol ze stejného výchozího bodu: přístřešek/garáž, kde můžete zaparkovat, upravit, dobít a natankovat své auto. Každý běh vás provede náhodnými „křižovatkami“ na vaší cestě k cíli úkolu, kdy je vaší jedinou možností spustit „portál“ – obří, zuřivý paprsek světla pronikajícího do země – a projet jím a vrátit se. Domů a začít znovu. Udržet své auto pohromadě během každého z těchto výletů a vrátit se s dostatečnou odměnou na jeho vylepšení pro další kolo, to je to, co Pacific Drive Je to všechno.

Obrázek: Ironwood Studios/Kepler Interactive

Je to fascinující předpoklad, kterému napomáhá zejména poutavá vize hry o pusté sci-fi pustině z konce 20. století, kde se vyskytují anomálie a zuří uprostřed tyčících se stálezelených stromů a gravitačních bouří bičujících krajinu. Na základě struktury náhledu, který obsahuje úvodní úkoly, se jedná o úvod Pacific Drive Bude pokračovat – i když mu to zpočátku bude trochu překážet.

Jedná se o komplexní hru, která se sama o sobě nevysvětluje dobře, s neohrabaným uživatelským rozhraním a některými neortodoxními rozhodnutími o schématu ovládání. Není to pokus být záměrně vágní nebo nejednoznačný; Pacific Drive Jen o sebe trochu zakopne v procesu představování. To má za následek trochu frustrace, když žonglujete s možnostmi formulace a snažíte se držet krok s přívalem informací o všem, co může být s vaším vozem špatně. Toto je jedna z těch her, které by bylo hezké hrát několik hodin, jakmile se nad tím pořádně zamyslíte.

nějaký Pacific DriveČtivost knihy byla také obětována – možná oprávněně – ve jménu zachování její dokonalé retro estetiky. Odehrává se na konci 90. let – ale také v zemi nikoho, kterou vojenské, korporátní a vědecké zájmy před deseti či dvěma lety zdánlivě opustily – Pacific Drive Je to svět žhavících katodových trubic a mohutných tečkovaných čar, které se nacházejí v inflexním bodě mezi pozdní analogovou technologií a ranou digitální technologií. Vůz je vybaven rádiem, které sténá a zkresluje při přehrávání kousků vysvětlujícího chatu a melodií při jízdě s nízkým rozlišením (dobře sestavená sbírka licencovaných skladeb, které dokonale pulzují Pacific DrivePostapokalyptická vize Simona Stålenhaga a vzpomínka na dětské roadtripy).

Obrázek: Ironwood Studios/Kepler Interactive

Jedním z nejlepších rozhodnutí společnosti Ironwood je ukotvit hráče zcela ve fyzické realitě tohoto světa tím, že umožní plnou kontrolu nad kamerou z pohledu první osoby i za jízdy a trvá na tom, aby hráč nahlédl do propracovaného vesmírného mapového/informačního systému zvaného nainstalovaný. ARC relé. na sedadle spolujezdce místo zobrazení obrazovky nabídky nebo spoléhání se na HUD. Je velmi užitečné dívat se za jízdy na anomálii přes rameno nebo naklonit pohled, abyste mohli jedním okem sledovat silnici a druhým na objemné blikající GPS.

Je třeba také poznamenat, že se nejedná o vysokorychlostní závodní hru. Zajíždění Pacific Drive Je to o pečlivém prozkoumávání terénu z vašeho starého vozu, pečlivém probírání se děsivými panely figurín z nárazových testů a při zastavení vždy nezapomeňte vypnout zapalování a zaparkovat (abyste zbytečně plýtvali palivem na volnoběh nebo nechávali auto sjet ze svahu).

Je zde také jakýsi příběh, poskytovaný netělesnými hlasy ostatních obyvatel oblasti, kteří poskytují vedení prostřednictvím rádia. Spřádají nějaké tradice kolem „relikvií“, kterým říkají zázračně fungující kusy technologie nalezené v zóně – včetně vašeho auta –, které mají nad svými majiteli tajemnou moc. Tato nabídka však převyšuje požadavky. Nepotřebuji herní zápletku, která by mi vysvětlila, že můj svět se točí kolem tohoto auta. Pacific DriveDesign a mechanika vozu to opravdu jistí.

Pacific Drive Vyjde na PlayStation 5 a Windows PC (přes Steam a Epic Games Store) 22. února.