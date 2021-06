Ekonomiky jsou silné a obavy z inflace ustupují

Západní svět se i nadále přibližuje překonání krize COVID-19. V Evropské unii klesá počet případů ve většině zemí, zatímco se ruší omezení. Tempo očkování se zrychlilo u 35% očkovaných obyvatel. Ve Spojených státech se situace i nadále zlepšuje s hospitalizacemi na nejnižší úrovni během pandemie, a to i přes pokles frekvence očkování. Na některých rozvíjejících se trzích, zejména v Indii, je situace horší, ale i zde nyní nové případy klesají. Vakcíny se také zdají být účinné proti známým mutacím, což snižuje pravděpodobnost obnovení uzávěru na podzim.

Momentum nadále podporuje globální ekonomiku Znovuotevřením ekonomik a výrazným fiskálním stimulem ve Spojených státech. Americké PMI dosáhly nových maxim (data sahají do roku 2010) a německé prognózy IFO dále rostly. Důvěra spotřebitelů v eurozóně v květnu prudce vzrostla na nejvyšší úroveň od roku 2018. Americký index „zaneprázdněných pracovních míst“ se vrátil na vysoké úrovně před krizí COVID. Hlavní překážkou růstu pracovních míst v USA právě teď není dostupnost pracovních míst, ale spíše to, že se někteří lidé o práci ucházejí. Když však v září vyprší rozšířené výhody a zavádění vakcín bude dokončeno v nadcházejících měsících, očekáváme, že se nabídky pracovních míst chopí více lidí.

Inflační tlaky jsou zpět. Celková inflace v USA a eurozóně v dubnu stoupla díky cenám komodit a zásadním vlivům. Jádrová inflace v USA se zotavuje, ale v Evropě byl její růst méně výrazný. I když obecně panuje názor, že míra inflace v průběhu letošního roku poklesne, jakmile se základní efekty rozptýlí, mezi rizika, která by mohla udržet vysokou inflaci, patří vysoká míra inflace v globální výrobě i prudký růst cen komodit. Oba faktory mohou nakonec způsobit, že společnosti začnou přenášet vyšší náklady na spotřebitele. Další podrobnosti najdete v našich nedávných poznámkách Global Research: Global Manufacturing Heads to Hot Summer (Inflation), 12. května 2021 a Global Research – Inflation Impact on the Supercommodity Cycle, 25. května 2021

Federální rezervní systém a Evropská centrální banka nadále signalizují trpělivost, pokud jde o snižování nákupů dluhopisů. Federální rezervní systém potvrdil, že americká ekonomika má stále daleko od normalizace a že současné inflační tlaky jsou dočasné. Věříme, že užší diskuze začne na září. Evropská centrální banka sdílí stejný názor s členem Evropské centrální banky Francoisem Villeroyem na severském summitu Danske Bank 25. května a vrhá pesimistický tón slovy: „Dovolte mi, abych byl zcela jasný: jakákoli hypotéza částečného snížení nákupů za třetí nebo následující čtvrtletí je odhad. „čistě“. Ostatní centrální banky, jako je Maďarsko, Česká republika, Nový Zéland a Norsko, však v době hospodářského oživení a inflačních tlaků hlásí zpřísnění měny.

Navzdory silným údajům si deflační obchody oddechují. Americké výnosy a akcie se posunuly stranou. Příjmy v Evropě prudce stouply. Ceny ropy zůstaly v 60. letech vůči americkému dolaru, ceny mědi poklesly níže a ceny železné rudy poklesly. Inflační očekávání se snížila jak v USA, tak v eurozóně. Zdá se, že investoři se již připravují na deflaci, což trhům v tuto chvíli ztěžuje postup vpřed. Ve střednědobém horizontu budeme i nadále hledat vyšší výnosy dluhopisů, jakmile se sektor služeb stane motorem růstu a vytváření pracovních míst, viz také prognózy výnosů: Inflace = vyšší sazby a výnosy, 11. května 2021. Na akciích však zůstáváme konstruktivní může být Návraty jsou nižší než zde vzhledem k vyšším a špičkovým hodnocením cyklu při H2

