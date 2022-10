Robert Eggers se oficiálně připravuje na natáčení Nosferatu letos na podzim [Updated] Reálný svět

Aktualizováno: Termín Zprávy Byli vybráni Lily-Rose Depp a Bill Skarsgard. V týdenní produkci tohoto týdne však stále hraje Anya Taylor-Joy. Kdo ví.

EXKLUZIVNĚ: Robert Eggers, který bude letos v dubnu režírovat kritikou uznávaný film „The Northman“, natočí svůj čtvrtý film velmi pozdě v tomto roce.

To je pravda, Eggersův vášeňový projekt „Nosferatu“ konečně dostal povolení. Začátkem tohoto roku se to podařilo Eggersovi Registrace „Nosferatu“ s Českým filmovým fondem. To bylo opravdu skvělé znamení, že se film posouvá kupředu. Produkce filmu je nyní naplánována v Praze a Torontu.

Anya Taylor-Joy byla popsána jako hrdinka filmu „Nosferatu“, na kterém Eggers pracuje od roku 2015. Kameramanem Eggerse bude Jarin Blaschke. Přípravné práce jsou naplánovány na začátek října s Focus Features na produkci filmu.

Nosferatu je známý jako primární zobrazení upíra v kině. Nic takového nebylo. Oficiální shrnutí, které jste poslali pro Eggersovu kopii, zní takto: „Epická středověká fantasy založená na mýtech o Drákulovi. Transylvánský upír je fascinován manželkou muže, který mu pomáhá se pohybovat.“