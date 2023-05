Maďarsko na rozdávání

V Maďarsku a Polsku ani jedna z tamních populistických nacionalistických vlád nepřijala přínos důchodové reformy a raději dávala dárky, aby byla tato část voličů spokojená.

Maďarská strana Fidesz se posledních 13 let dvořila důchodcům a kombinovala finanční pobídky s bezpečnostními sliby. A vyplatilo se – 60 procent starších lidí podporuje vládnoucí Národní populistickou stranu.

„Fidesz si uvědomil, že k vítězství ve volbách potřebuje dvě sociální skupiny: důchodce a regionální střední třídu,“ řekla BIRN ředitelka Institutu politických věd Andrea Szabo.

Viktoru Orbánovi a jeho straně však trvalo několik let, než absorbovali potenciál stárnoucího elektorátu.

Z 9,7 milionu obyvatel Maďarska 2 miliony Jsou to důchodci, tedy ti, kteří jsou starší 65 let, poté, co se jim od roku 2014 postupně zvyšuje důchodový věk z 62 let.

Důchodci jsou oddaní voliči, obvykle loajální k jakékoli vládě, protože jejich penze do značné míry závisí na vládnoucí straně a málokdo má pro své seniory dostatek úspor. „Když Fidesz kolem roku 2008 objevil důchodce, byla to skutečně změna hry. Dříve starší lidé volili spíše socialisty,“ vzpomíná Szabo.

Dokud se necítili zrazeni levicí. V roce 2008 v referendu podporovaném opozicí Fidesz torpédoval plány levicově liberální vlády na zavedení poplatku za návštěvu lékaře ve výši 300 forintů (asi 70 eurocentů) s cílem stabilizovat nemocné zdravotnictví. Důchodci se zlobili při představě, že zdravotní péče vyžaduje nějaký příspěvek. Aby toho nebylo málo, v době vrcholící finanční krize v roce 2009 levicová vláda pozastavila 13. měsíční důchod, zavedený stejnou vládou v roce 2003, a to navzdory oponovat Poté od Urbana a jeho týmu.

Lékaři Fidesz využívají příležitosti sklízet hlasy frustrovaných starších lidí. V roce 2010 už Orbán vedl kampaň za slib, že znovu zavede 13. důchod – což se mu podařilo až v roce 2020 – a ochránil hodnotu důchodů. Do značné míry se zapomnělo, že Orbán v roce 2010 znárodnil také soukromé penzijní fondy ve výši 3 bilionů forintů, neboli asi 10 procent HDP, aby snížil úroveň dluhu, což je krok, který někteří považují za krádež a špatnou správu soukromého majetku.

Důchody byly spojeny s inflací, která vedla ke skutečnému růstu až do roku 2016. Situace se však zhoršila v roce 2017, kdy aktivní obyvatelstvo začalo těžit z růstu reálných mezd, ale důchody se propadly. Data ukazují, že v roce 2010 byl průměrný důchod vypočítané 74 procent průměrné mzdy; V roce 2021 to bylo jen 50 procent.

„To bylo kompenzováno zavedením 13. měsíčního důchodu v roce 2020,“ připomíná Szabo. To se ale dělo jen postupně. Není překvapením, že Fidesz oznámil třinácté úplné měsíční znovuzavedení důchodů až ve volební kampani v roce 2022.

Někteří pozorovatelé předpovídali, že vláda začne ztrácet podporu pro důchodce, protože Maďarsko se potýká s nejvyšší mírou inflace v EU, která činí 25 procent a 40 procent u základních potravin a léků, což je obojí důležité pro důchodce. Vláda brzy oznámila zvýšení důchodů o 15 procent v lednu 2023, ale inflaci to plně nevyrovná. Většina důchodců se však stále drží Orbána.

„V kritických situacích, kdy se mnoho lidí přepne do režimu přežití, Fidesz využívá shromažďovacího efektu kolem vlajky,“ vysvětluje Szabo. „A nejsou to jen peníze, které poskytuje vláda – je to také bezpečnost, která je pro seniory klíčovou hodnotou.“

Zde hraje zásadní roli vládní propaganda. Na důchodce nejlépe fungují hesla o ochraně země před vnějšími hrozbami, cokoli od imigrantů, Bruselu nebo války na Ukrajině.

„Narrative Works,“ Andras Boulay, ředitel strategie Publicus Institute, think-tanku, který nedávno funguje je nalezeno že 67 procent voličů Fideszu bylo spokojeno s 15procentním zvýšením důchodu, Sdělit Levicově orientovaný zpravodajský web Hirklikk. „Vláda krmí důchodce slovy, ne penězi.“