Tato stránka vám pomůže představit si, jaké extrémní změny klimatu způsobí váš domov

Vypadalo to, jako by to bylo 9. září 2020, kdy byla celá oblast San Francisco Bay zahalený oranžovým kouřem Děsivý pohled, který jsem doufal, že už nikdy neuvidím. Ale tentokrát znepokojivou scénu způsobil nový web s pomocí umělé inteligence. Cíl: upozornit na nebezpečí našeho měnícího se prostředí a inspirovat lidi, aby proti nim zakročili, a ukázat, jak by klimatické katastrofy vypadaly na našich zahrádkách.

zaměstnanost ThisClimateDoesNotExist.com Můžete vyhledat libovolnou adresu – váš domov, orientační body jako např Vítězný oblouk V Paříži, Times Square V New Yorku nebo San Francisku Malované domy pro dámy – a získejte překvapivě realistický pocit, jak by to vypadalo, kdyby toto místo zasáhly povodně, požáry nebo smog. Stránku, která to dělá pomocí umělé inteligence vycvičené na obrázcích takových scén k opětovnému představování obrázků z Google Street View, vytvořili vědci z v tisících Institut pro výzkum umělé inteligence v Montrealu.

Stránka, která byla odhalena ve čtvrtek, je v provozu dva roky. Yoshua Bengio, profesor na univerzitě v Montrealu a zakladatel Mila, který také vedl výzkum pro projektový tým, řekl. Bengio, vítěz Turingovy ceny, řekl, že vědci chtěli vytvořit portréty, které by vypadaly osobně, což vedlo k myšlence použít umělou inteligenci k ukázce toho, jak by váš domov mohl vypadat během ekologické katastrofy.

„Občané v minulosti slyšeli o změně klimatu od vědců, zpráv a grafů,“ řekl Bengio. „A je tu kognitivní aspekt, který spočívá v tom, že nás něco tolik neděsí, pokud to není přímo před našima očima.“

Vědci v oblasti klimatu v srpnu uvedli, že svět byl již o 1,2 stupně Celsia teplejší než předindustriální úrovně. Říká se, že teploty musí zůstat pod 1,5 stupně – kritický práh, aby se zabránilo nejzávažnějším důsledkům klimatické krize. S každým zlomkem stupně oteplování se důsledky změny klimatu zhoršují. I při omezení oteplení na 1,5 ° C budou podle vědců druhy extrémního počasí, které svět letos v létě zažil, včetně přívalových povodní a ničivých hurikánů, stále vážnější a častější.

ThisClimateDoesNotExist vám může ukázat takové fotografie, ze kterých se stane váš domov, nebo například soubor Šikmá věž v Pise Zdá se, že je opravdu ponořený nebo pokrytý kouřem nebo smogem. Vytváření těchto vizuálů ale není tak jednoduché, jako umístit obrázek vody před budovu nebo přidat průhledný filtr.

Není mnoho párů obrázků, které by ukazovaly domy před a po povodni – druh dat, která by byla užitečná pro školení systému AI o vztahu mezi krmeným obrázkem a tím, na co by se měl převádět. Aby to kompenzovali, vědci začali budovat počítačový virtuální svět. Tento svět, který odpovídá několika městským blokům, jim umožňuje kontrolovat povodně a další prvky, aby mohli vytvářet syntetické obrazy míst „před“ a „po“ klimatické katastrofě, řekl Sacha Lucioni, postdoktorandský výzkumník z University of Montreal. Milla je hlavním vyšetřovatelem projektu.

Tato syntetická data spolu se skutečnými obrázky zobrazujícími zaplavené domy a obrázky oranžové oblohy a kouře byla použita k vycvičení systému AI k zachycení jakéhokoli daného obrázku z Google Street View a aby vypadal jako klimatická katastrofa na dosah ruky. Aby to mohl udělat, musí systém nejprve vědět, kam by se například měla v daném obrázku voda dostat, a poté v zásadě vodu natírá způsobem, který vypadá realisticky, včetně odrazů věcí vycházejících z vody a úvah o osvětlení obrazu.

Poté, co uživatel zadá adresu a ThisClimateDoesNotExist vytvoří obrázky, web povzbudí uživatele, aby je sdílel s ostatními, a nabídne zdroje, aby se dozvěděl více o změně klimatu a bojoval proti ní.

„Myslím, že to, co chceme, je nasměrovat princip, například:„ Člověče, můj dům je pod vodou “, do klimatických akcí,” řekl Lucioni.

Rachel Ramirez z CNN přispěla k této zprávě.