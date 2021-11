Astronomové možná poprvé objevili planetu v jiné galaxii

The Hledání exoplanet Vydejte se za Mléčnou dráhu. Astronomové využívající NASA rentgenová observatoř Chandra Ty máš Nalezeno Jaké mohou být první známky planety v jiné galaxii. Tým pozoroval pokles jasnosti rentgenového záření, což ukazuje na planetu procházející před hvězdou v galaxii Messier 51 (také známé jako M51) vzdálené 28 milionů světelných let. Pro kontext, všechny kandidátské exoplanety v Mléčné dráze nejsou od Země vzdáleny více než 3000 světelných let – a tato planeta by snadno vytvořila rekord vzdálenosti, pokud by se to potvrdilo.

Povaha hvězd tento výkon umožnila. Protože se výzkumníci museli zaměřit na jasné binární rentgenové systémy, kde je oblast jasného záření relativně malá, bylo křížení mnohem jednodušší. Konvenční detekce blízkých hvězd vyžaduje detekci citlivější na světlo, protože planeta může blokovat pouze malé množství světla z konkrétní hvězdy.

Planeta samotná je považována za velikost Saturnu, ale obíhá kolem svých hostitelů (hvězda o hmotnosti 20krát větší než Slunce plus černá díra nebo neutronová hvězda) ve dvojnásobné vzdálenosti.

Vědci si nemysleli, že stmívání způsobily mraky plynu nebo prachu, protože to neodpovídá události, kterou zaznamenali v M51. Planeta však bude s údaji souhlasit.

Výzvou, jak si dokážete představit, je ověřit tato data. Velká oběžná dráha planety by mohla vyloučit další tranzit na zhruba 70 let a nebude jasné, kdy přesně se astronomové budou muset podívat. Tříhodinový tranzit této kandidátské planety neposkytoval velké okno. To také za předpokladu, že „živá“ hvězda nevybuchne a nezaplaví planetu radiací.

Pokud k potvrzení vůbec dojde, bude objev velmi významný. Přestože o existenci planet v jiných galaxiích není mnoho pochybností, bylo by užitečné mít důkazy o jejich existenci. To by také mohlo významně rozšířit hledání budoucích planet na galaktické sousedství, nejen na blízké hvězdy.