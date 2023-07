CNN

–



Minová pole na jihu Ukrajiny jsou velmi hustá Síly se snaží osvobodit Voják, který se účastnil protiútoku Kyjeva na jihu, řekl CNN, že oblast může postupovat pouze „strom po stromu“. Za celou dobu své služby prý nikdy neviděl tolik min.

Voják, který požádal, aby byl identifikován podle volacího znaku „Legie“, řekl CNN, že věří, že akce jeho sil byly „velmi úspěšné a účinné“. Přesto, když on a další ukrajinští vojáci klusali zaminovanými oblastmi a čelili silně opevněné obraně a vzdušným útokům, zdálo se, že většina světa přemýšlí Pohybují se pomalu.

západní spojenci Ukrajiny Začali být znepokojeni skutečností, že postup dlouho očekávané protiofenzívy Kyjeva se měří v metrech, nikoli v kilometrech. Spojenci Kyjeva dobře vědí, že Ukrajina nemůže porazit Rusko bez jejich pomoci. Ale pomalejší než očekávané tempo protiútoku znamená, že jejich podpora by mohla být čím dál neudržitelnější, pokud konflikt bude pokračovat.

Mnoho zemí podporujících válečné úsilí na Ukrajině trpí vysokou inflací, vysokými úrokovými sazbami a pomalým růstem. Jejich vůdci – z nichž někteří budou čelit volbám v příštím roce a půl – potřebují ospravedlnit obrovské množství zdrojů, které nalili na Ukrajinu, když se jejich voliči snaží vyjít s penězi. To může být ošemetné, pokud na bojišti není vidět mnoho úspěchů.

Zatím se zdá, že se podpora nezměnila. Několik ukrajinských a západních představitelů uznalo, že protiútok zatím nepřinesl významný pokrok – ale většina rychle dodala, že pomalý postup byl oprávněný.

Přední linie na jihu a východě Ukrajiny se v posledních měsících příliš nepohnuly, což dává ruským silám dostatek času zakopat se a připravit se na protiútok.

Podle hodnocení washingtonského Institutu pro studium války (ISW) jsou některé z nejstrategičtějších úseků frontové linie střeženy více liniemi obrany, což Ukrajincům velmi ztěžuje průlom.

Předseda Sboru náčelníků štábů USA generál Mark Milley řekl, že tempo není překvapivé, vzhledem k tomu, že ukrajinští vojáci bojují „o život“.

„Poskytujeme jim co nejvíce lidské pomoci, ale na konci dne ukrajinští vojáci útočí přes minová pole a do zákopů,“ řekl.

„Jo, jistě, jde to trochu pomalu, ale to patří k povaze války,“ řekl Milley v pátek v National Press Club.

Milley zdůraznil, že Ukrajinci postupují vpřed, i když pomalu. Řekl: „(Útok) postupuje plynule, záměrně, razí si cestu přes velmi obtížná minová pole… Víte, 500 metrů za den, 1 000 metrů za den, 2 000 metrů za den, a tak.“

Zatímco si ukrajinské síly razí cestu smrtícími minovými poli na zemi, stále jim chybí vzdušná převaha a jsou opakovaně napadány shora.

Legionář, rotmistr ukrajinské 47. brigády, která se účastní bojů na jihu, řekl, že je jasné, že ruské síly se na tento okamžik připravovaly měsíce.

Věděli, že v této oblasti dojde k hlavnímu útoku, takže se dobře připravili. Mají zde dělostřelectvo a letectví, pravidelně operují stíhačky a vrtulníky.

Legion řekl CNN, že boje v oblasti byly podobné jako v Bachmutu během nejžhavější fáze.

Ukrajinští představitelé opakovaně prohlásili, že zatímco probíhá protiútok, hlavní tlak teprve přijde.

Náměstkyně ministra obrany Hanna Malyarová minulý měsíc uvedla, že Ukrajina zadržuje některé své rezervy a že „hlavní úder“ je stále před námi.

ISW také uvedl, že informace zveřejněné ruskými vojenskými bloggery o situaci podél frontové linie naznačují, že „ukrajinské síly se v současné době nepokoušejí o rozsáhlé operace, které by vedly k rychlému územnímu postupu“.

Místo toho se zdá, že ukrajinská armáda zahajuje menší ofenzivy v různých směrech podél frontové linie dlouhé zhruba 1000 kilometrů (nebo 621 mil) a snaží se vyčerpat ruské rezervy před zahájením velké ofenzívy.

Mezitím země prezident Volodymyr Zelenskyj Řekl, že chce být strategický ohledně toho, kam jsou vojáci posíláni.

Řekl: „Každý metr, každý kilometr stojí životy.“ „Můžete něco udělat opravdu rychle, ale pole je zaminované na zemi. Lidé.“ Náš poklad. Proto jsme tak opatrní.“

Zelenskyj v pondělí připustil, že uplynulý týden byl pro vojáky v první linii těžký. Ale děláme pokroky. Jdeme vpřed, krok za krokem! řekl v prohlášení.

Milley vyzval pozorovatele, aby byli trpěliví a řekl, že očekává, že protiútok bude trvat 10 týdnů.

„Řekl jsem, že to bude trvat šest, osm, deset týdnů. Bude to velmi těžké. Bude to velmi dlouhé a bude to velmi krvavé. A nikdo by si o ničem z toho neměl dělat iluze,“ řekl. řekl.