Bioluminiscence je stará nejméně půl miliardy let

Bioluminiscence, zvláštní a krásný jev, který umožňuje živým organismům zářit, je podle týmu výzkumníků, kteří nedávno studovali schopnost osmi korálů, mnohem starší, než se dříve myslelo.

Octocorals nejsou blízce příbuzné korálům, navzdory jejich názvu. ony Skupina mořských bezobratlých Které existují a září v pozemských oceánech. Osm korálových útesů však podle studie osvětluje moře již nejméně 540 milionů let. zveřejněno Dnes v Proceedings of the Royal Society B.

„Některá zvířata, která dokážou detekovat světlo, se vyvinula během kambria, takže náš výzkum naznačuje, že k interakcím zahrnujícím světlo mohlo dojít mezi korály chobotnice a jinými druhy v době, kdy se zvířata rychle diverzifikovala a zabírala nové výklenky,“ řekl zoolog Andrea Quattrini. na Kalifornské univerzitě v Kalifornii. Smithsonian Institution a hlavní autor studie, v e-mailu Gizmodo. „Nyní víme, že bioluminiscence je důležitou formou komunikace pro mnoho zvířat napříč stromem života a zvláště pro ty, které se vyskytují v hlubinách moře.“

Zůstaňte naladěni! Jen osm korálů pod mořem. obrázek : Úřad NOAA pro průzkum a výzkum oceánů

Bioluminiscence v korálech nastává díky enzymu zvanému luciferáza, který katalyzuje reakci, která produkuje světlo. Toto je odlišný proces od bioluminiscence u zvířat, jako jsou světlušky, které používají hořčík a ATP k zapínání a vypínání, řekl Quattrini. Minulý rok to objevil jiný tým výzkumníků Bioluminiscence je běžnější u savců Než se dříve myslelo – ačkoli bioluminiscence nastává pod vnějším zdrojem světla, neměla by být zaměňována s bioluminiscencí, kdy interakce uvnitř samotného tvora způsobují, že září.

Bioluminiscence se nezávisle vyvinula nejméně 94krát, Podle studie z roku 2020. Obecně se předpokládá, že nejstarší známý příklad je u druhu malého korýše zvaného škeble.

Aby bylo možné určit, kdy bioluminiscence vznikla v osmi korálech, skupina ukázala na… Evoluční strom zvířat Samostatný tým včetně Quattrini jej vyrobil v roce 2022. Dále umístili na strom dvě fosílie oktokorálů, aby viděli, kdy se linie zvířat rozcházejí, a zmapovali bioluminiscenční druhy, které na stromě stále žijí. Nakonec strom analyzovali pomocí rekonstrukce stavu předků, což je metoda, která jim umožnila najít přibližný bod v hlubokém čase, ve kterém žil společný předek zvířat. Dorazili asi před 540 miliony let, těsně před tím, než kambrická exploze začala, produkovat Všechny druhy klaunských forem života.

Prozatím se vědci musí spoléhat na statistiky, aby určili, kdy bioluminiscence vznikla. Ale možná jednoho dne metody používané ve starověkých technikách DNA pokročí do bodu, kdy budeme moci detekovat DNA, jako je luciferáza, ve skutečně starověkých fosiliích, řekl Quattrini.

a Nejstarší dosud nalezená DNA je stará asi milion let Pochází z pozůstatků mamutů na Wrangelově ostrově, kde zvířata přetrvávala až do doby před asi 4000 lety. Osm zářících korálů bylo mnohem starších, ale alespoň nyní máme nový supervěk pro tak pozoruhodnou vlastnost obyvatel Země.

