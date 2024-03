Vědci se domnívají, že ve Velkém solném jezeře žijí pouze dvě zvířata. Mýlili se. Vědecká výstraha

Po celá desetiletí se ve Velkém solném jezeře ve Spojených státech oficiálně ukrývalo pouze dvě zvířata větší než úl: slané krevety a slané mušky.

Kromě toho se bakterie a řasy nacházejí pouze ve vysoce slané vodě jezera.

Nyní vědci objevili třetí formu mnohobuněčného života, která také dokáže pohltit nepříliš chutné množství soli. Celou dobu se schovával v jezeře.

Rozbíjení jílových bloků uhličitanu vápenatého se nazývá MikrobyVědci z univerzity v Utahu, vybudovaní mikroorganismy na dně jezera, potvrdili to, co biologové dlouho tušili: pod hladinou jezera, daleko od našich očí, se svíjejí červi různých druhů.

Je to nejslanější prostředí, ve kterém se kdy háďátka vyskytovala. To říká hodně, protože háďátka žijí v každém drsném prostředí na planetě.

Biologové Julie Young a Michael Werner vedli tým, který červy objevil. Na jaře roku 2021 zahájili agresivní hon na tyto tvory v oblasti jezera, která je třikrát až šestkrát slanější než oceán.

„Nejdřív to bylo jen sbírání vzorků klipů. Ale jakmile jsme si toho všimli.“ Mikroby„Nabrali jsme z toho malé kousky, pokusili jsme se uchovat vrstvy a přinesli jsme to zpět do laboratoře.“ vysvětluje Jung.

Tam, kde jiní biologové selhali, uspěli Young a Werner.

Pomocí výkonné technologie k oddělení velkých molekul, jako je DNA, RNA a proteiny, biologové identifikovali živé háďátka na každém místě, kde odebírali vzorky.

„Sám jsem je tam hledal, ale nehledal jsem na stejných místech…“ On říká Biolog Byron Adams z Brigham Young University, který objev konzultoval.

„Dokonce i dnes objevujeme tyto úžasné věci o tomto jezeře, které je na našem prahu již 170 let.“

Vědci mají podezření, že tito skrytí červi se živí bakteriemi, které v nich žijí a tvoří tyto rohože. Může také chránit červy před sluncem a před dehydratací, když voda v jezeře opadne.

Výzkumníci nemohli pěstovat háďátka v laboratoři, takže aby zjistili, jak přežívají, tým se obrátil na nejstudovanějšího škrkavého červa všech dob: Některé typy jsou elegantní.

V laboratoři byl tento tvor také krmen coli bakterie Bakterie nebo bakterie, které žijí v mikrobiálních rohožích Velkého solného jezera. Červi byli poté vystaveni jezerní vodě, která je 50krát slanější než voda jezera C. elegans Obvyklé stanoviště.

O pět minut později jsou červi nakrmeni coli bakterie Zahynul. Ale ti infikovaní mikroby z Velkého solného jezera přežili déle než 24 hodin.

„Nečekali jsme, že to bude fungovat, ale fungovalo to.“ On říká Werner.

Výsledky naznačují, že v této speciální stravě je něco, co umožňuje škrkavkám z Velkého Salt Lake přežít.

Genetické analýzy ukazují, že až 80 různých háďátek bylo shromážděno z brakických a velmi slaných míst v jezeře.

Tři z nich patří do rodu, který žije v mořských a pobřežních sedimentech. Naprostá většina zbytku neodpovídala žádnému jinému známému rodu nebo druhu háďátek.

Vědci se domnívají, že tito noví červi jsou jedineční pro Velké solné jezero, které vzniklo po dlouhém období reprodukční izolace.

Stejně jako jsme objevili toto nové stanoviště a nové druhy, hrozí jim, že navždy vyhynou.

Dnes je Velké solné jezero pouhou skořápkou svého bývalého já. Jak je voda odkloněna pro lidské použití a klima vysychá, břehy ustupují, vystavují mikrobiální rohože živlům a zvyšují slanost zbývající vody. Protože jezero vyschlo, museli Werner a Jung zahodit své kajaky a použít horská kola k dosažení některých míst v určitých ročních obdobích.

Někteří vědci se domnívají, že jezero má méně než pět let, než se celý ekosystém zhroutí. Kdo ví, co se v tu chvíli stane s jeho červy.

„Existuje naléhavá potřeba porozumět této základní komunitě a omezením její obyvatelnosti.“ uzavíráme Werner, Young a kolegové.

Studie byla zveřejněna v Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.