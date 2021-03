Whitmer chce v příštích týdnech zahájit „opětovné zapojení“ kancelářských pracovníků

Guvernérka Gretchen Whitmerová v pondělí uvedla, že doufá, že v nadcházejících týdnech začne vracet pracovníky do kancelářských prostor, a možná do 14. dubna pro nouzové pravidlo zakazující kancelářské práce, kde by bylo možné pracovat z domova.

Řekla Whitmire Paul W. Smith z WJR Chce tyto pracovníky a společnosti v Michiganu znovu zapojit do poloviny dubna.

Popsala plán návratu do úřadu jako „přírůstkový“ a uvedla, že spolupracovala s vedoucími podniků v Michiganském oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v Michiganském ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb na strategii, jak to umožnit.

„Doufejme, že pokud naše pozitivní čísla zůstanou nízká tam, kde jsou, a naše míra zaočkovanosti bude vysoká tam, kde jsou, dokážeme to v příštích týdnech,“ řekl Whitmer.

Její komentáře přicházejí čtyři dny po obchodních místnostech a Velitelé rozpoutali spojenectví, bezpečně znovu otevřeli MichiganGuvernér vyzval k omezení osobních pracovních omezení v kancelářích po celém Michiganu, pokud budou zavedena bezpečnostní opatření. Stát v té době uvedl, že je „velmi pravděpodobné“, že se pravidla rozšíří i na 14. dubna, zatímco agentura vypracovala trvalý plán návratu k podnikání.

V pondělí koalice uvedla, že je „povzbudivé“, že se zdá, že guvernér tyto společnosti naslouchá, a argumentovala tím, že je třeba důvěřovat společnostem samotným, aby vytvořily své vlastní plány bezpečného návratu.

„Těšíme se na podrobnosti toho, jak spolupracujeme, ale naše pracovní místa a naše centra a města jsou každý den pozastavena bez plánu,“ řekl mluvčí koalice John Selleck.

MIOSHA tvrdila, že i za současných nouzových pravidel může více společností přivést zpět zaměstnance, protože nemohou pracovat z domova. Společnosti však vyjádřily zmatek ohledně přísnosti objednávky práce z domu a způsobu jeho interakce se samostatným ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb, které zakazuje zbytečné kancelářské práce, které lze provádět z domova.

Skutečný jazyk MIOSHA vyžaduje, aby zaměstnavatel „vytvořil zásadu zakazující osobní práci zaměstnanců v rozsahu, v jakém lze jejich pracovní činnosti dokončit na dálku …“

„Žádají zaměstnavatele, aby určili, zda je práce na dálku pro zaměstnance uskutečnitelná, aby pomohla zajistit, aby byl přenos COVID-19 co nejvíce zmírněn,“ řekl minulý týden Shawn Egan, ředitel agentury pro bezpečnost na pracovišti v Michiganu COVID-19.

