Quad: Jak napětí v Číně pokračuje, Biden se připravuje na svůj první summit s Austrálií, Japonskem a Indií

Bude to poprvé, co se bude jednat mezi hlavami států Kvarteta, a to v době, kdy jsou tyto čtyři země svědky eskalace napětí s Čínou v různých otázkách.

„Bylo potvrzeno, že schůze kvarteta se uskuteční brzy, pravděpodobně v pátek,“ uvedl zdroj.

Kvartet neboli Dialog bezpečnosti kvarteta je neformální strategické fórum pro čtyři dotčené země a vyznačuje se polopravidelnými summity a výměnou informací.

Setkání se však nikdy nezúčastnili hlavy států čtyř zemí, kterými jsou v současnosti americký prezident Joe Biden, a japonský předseda vlády Yoshihide Suga Indický předseda vlády Narendra Modi A australský předseda vlády Scott Morrison.

Ačkoli se nejedná o formální vojenskou alianci, jako je NATO, někteří ji považují za potenciální protiváhu rostoucímu čínskému vlivu a Údajná agrese v asijsko-pacifickém regionu . Peking odsoudil alianci jako protičínský blok. Morrison přezkoumal rozhovory na tiskové konferenci minulý týden. „Kvarteto je velmi důležité pro Spojené státy a naše myšlení o regionu,“ řekl Morrison. „Stane se součástí indicko-tichomořského partnerství. Nebude to však velká byrokracie s velkou poctivostí a takovými věcmi. Budou to čtyři vůdci, čtyři země, konstruktivně spolupracující na míru, prosperitě a stabilitě od Indo-Pacifik, což je dobré pro každého. “V Indickém a Tichém oceánu.” Společná vojenská cvičení Na vojenské straně kvarteta se za poslední rok zvýšila spolupráce prostřednictvím dvoustranných dohod mezi partnery kvarteta a společných vojenských cvičení. Loni v listopadu se Austrálie připojila k každoročnímu cvičení Malabar se Spojenými státy, Japonskem a Indií. Cvičení se provádějí každoročně od roku 1992 a jejich rozsah a složitost v posledních letech narostly, aby se zaměřily na to, co americké námořnictvo dříve označilo jako „různé běžné hrozby pro námořní bezpečnost v indicko-asijském Pacifiku“. Díky účasti Austrálie se všichni čtyři členové kvarteta zúčastnili školení poprvé od roku 2007. READ Hongkongský zákon o „podvracení“: 47 demokratů obviněných podle NPR Všechny čtyři země byly v posledních letech svědky problémových vztahů s Čínou. Indické a čínské síly se v červnu zúčastnily vojenského střetu podél linie skutečné kontroly – de facto hranice mezi oběma zeměmi v Himalájích -, která po vzájemném boji zanechala mrtvé jednotky na obou stranách. Vztahy mezi Pekingem a Dillí byly od té doby vlažné, objevily se obchodní a technologické spory. Japonsko a Čína jsou stále v rozporu Sporné ostrovy Senkaku . Peking zvýšil přítomnost lodí pobřežní stráže poblíž neobydlených východočínských mořských ostrovů, v Číně známých jako Diaoyos. Vztahy mezi Austrálií a Čínou se rozpadly Řada obchodních sporů Spojené státy mezitím zvýšily tempo svých námořních a leteckých misí v Jihočínském moři a ustoupily od nároků Pekingu na rozsáhlou vodní cestu. Rovněž posílila svou podporu pro autonomní Tchaj-wan, který Peking prohlašuje za svrchované území. Od nástupu do funkce 20. ledna se Bidenova administrativa soustředila na Asii a Čínu. Minulý týden úředník ministerstva zahraničí a diplomat z Asie řekl, že americký ministr zahraničí Anthony Blinkin a ministr obrany Lloyd Austin Cestování do Japonska a Jižní Koreje Od 14. do 18. března. Půjde o první mezinárodní návštěvu vládních úředníků Bidenu od inaugurace prezidenta USA. Japonský vůdce očekával, že navštíví Washington Japonsko v pondělí uvedlo, že předseda vlády Suga navštíví Bílý dům „co nejdříve“, zatímco bude na návštěvě Covid-19 Situace je podle hlavní tajemnice vlády Katsunobu Kata zvažována. Kato na pondělní tiskové konferenci řekl, že se bude konat japonský summit, ale o datu a podrobnostech bude ještě rozhodnuto. Pokud bude potvrzeno, Suga bude prvním mezinárodním lídrem, který navštívil Bílý dům pod správou Bidenu. Blinken tento měsíc označil vztah USA s Pekingem jako „největší geopolitický test 21. století“. Řekl, že je třeba zapojit Čínu z pozice síly, kterou lze dosáhnout pouze bok po boku se spojenci a partnery. READ Čína stanoví cíl růstu HDP do roku 2021 na více než 6% „Čína je jedinou zemí s ekonomickou, diplomatickou, vojenskou a technologickou mocí, která vážně zpochybňuje stabilní a otevřený mezinárodní řád – všechna pravidla, hodnoty a vztahy, díky nimž svět funguje tak, jak chceme,“ Blinken řekl v projevu o národní bezpečnostní strategii Bidenovy administrativy.

Junko Ogura z CNN přispěl k této zprávě.