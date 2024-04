Portugalsko odmítlo návrh na zaplacení reparací za otroctví po vyjádření prezidenta | Portugalsko

Portugalská vláda uvedla, že odmítá zahájit jakýkoli proces vyplácení reparací za zvěrstva spáchaná během transatlantického otroctví a koloniální éry, v rozporu s předchozími komentáři prezidenta Marcela Rebela de Sousa.

Od 15. do 19. století bylo uneseno šest milionů Afričanů, kteří byli portugalskými loděmi násilně přepraveni přes Atlantický oceán a prodáni do otroctví, především v Brazílii.

Rebelo de Sousa v sobotu řekl, že Portugalsko by mohlo použít několik metod k úhradě reparací, jako je smazání dluhů bývalých kolonií a poskytnutí financování.

Vláda v prohlášení zaslaném portugalské tiskové agentuře Lusa uvedla, že chce „prohlubovat vzájemné vztahy, respekt k historické pravdě a stále intenzivnější a těsnější spolupráci na základě usmíření mezi bratrskými národy“.

Dodala však, že nemá „žádný konkrétní proces nebo program akcí“ k vyplacení kompenzace a poznamenala, že předchozí vlády se tímto způsobem řídily.

Vztahy s bývalými koloniemi označila za „skutečně vynikající“ a poukázala na spolupráci v oblastech, jako je školství, jazyk, kultura a zdraví, a také finanční, ekonomická a rozpočtová spolupráce.

V úterý prezident uvedl potřebu reparací a vyvolal silnou kritiku od pravicových stran, včetně mladšího koaličního partnera Demokratické aliance, CDS-Popular, a krajně pravicové strany Chiga.

„Nemůžeme to dát pod koberec nebo do šuplíku,“ řekl v sobotu prezident. „Máme povinnost vést tento proces [of reparations]“.

Portugalská koloniální éra trvala více než pět století, během nichž se Angola, Mosambik, Brazílie, Kapverdy, Svatý Tomáš a Princip, Východní Timor a některé oblasti v Asii dostaly pod portugalskou nadvládu.

Dekolonizace v afrických zemích a konec impéria v Africe nastaly jen měsíce po portugalské „karafiátové revoluci“ z 25. dubna 1974, která svrhla nejdelší fašistickou diktaturu v Evropě a zahájila demokracii.