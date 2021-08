Saturn má „tajemné“ srdce, objevují se prstencové vlnky

Tým astrofyziků zkoumajících data z letu sondy Cassini k Saturnu odhadl, že existuje přibližně tuto velikost pro jádro planety. Studujte účinky gravitace o n ledové prsteny Tým určil, že jádro Saturnu je směsice ledu, horniny a vodíku. Helium je asi 50. hmota Země, takže je mnohem rozšířenější, než se dříve myslelo.

Tradiční obrázek říká, že vnitřek Saturnu má elegantní rozdělení mezi kompaktní jádro skály a ledu Obálka je většinou vodík a helium. Zjistili jsme, že na rozdíl od tohoto tradičního obrazu je látka ve skutečnosti ‘ fuzzy ‘ řekl Christopher Mankovitch, výzkumný pracovník společnosti Caltech a hlavní autor výzkumné práce o zjištěních, publikované dnes v Naturalistické astronomii.

Řekl, že kameny a led uvnitř Saturnu pomalu ustupují plynným částem planety, když se vzdalujete od jádra. . Tým zjistil, že jádro nemá jasný koncový bod; Místo toho měla přechodnou zónu, která představovala asi 60% Z celého průměru Saturnu, To dělá z jádra velkou část celkového objemu planety a mnohem větší část než 10% až 20% Průměr planety musí být nejkompaktnějším jádrem.

DřívePředpokládalo se, že Saturn má skalnaté kovové jádro pod vším tím zmrzlým kapalným plynem. „Když byla pozorování omezena na konvenční data gravitačního pole, kompaktní jádrový model odvedl dobrou práci,“ řekl Mankovitch, ale novější data z Cassini nám poskytla jiný a lepší obraz o vnitřku planety. Jako National Geographic hlášeno v roce 2015„Myšlenka studovat vnitřek Saturnu pomocí prstenců se objevuje v posledních několika desetiletích. Ale Cassini, za 13 let létání Prostřednictvím prstenců Saturnu (než nám v roce 2017 došlo palivo) poskytl skutečná data o těchto oslnivých strukturách a procesech v nich.

Příklad ukazuje, jak si vědci myslí, že jádro Saturnu je organizováno . vyjasnění : Caltech / R. Hurt (IPAC)

Saturn lze považovat za obří vesmírný mixér, který roztáčí své prvky tvořené ledem, kameny a plyny, které jsou na některých místech tak studené, že se chovají jako kapaliny. Povrch planety se v tom hluku trochu pohybuje – asi 3 stop každých několik hodin, v klidu vzhledem k objektu jeho velikosti – tato oscilace způsobuje kolísání gravitačního pole planety, které se prodlužuje ven ve spirálách k prstenům planety, deformovat je. Ledové částice, které tvoří Saturnovy prstence, se pohybují v reakci na tyto gravitační změny ze zhoršujícího se nitra planety, což se rovná seismické aktivitě nekamenité planety.

Prsteny jsou rovinou pro výzkum astrofyziky Saturn je jedinečný mezi ostatními plynovými obry, jako je Jupiter, kterému chybí tak užitečný přístupový bod ach uvnitř . Mankovic řekl nová zjištění o Saturn dodává věrohodnosti myšlence, že evoluce plynového obra je postupný proces, počínaje budováním jader ze srážejících se kousků vesmírných hornin a poté přechází k akumulaci plynu a tvoří zbytek planety.

Toto je jen nejnovější v Co bylo Série Z nápady od Cassini Na vnitřní část Saturnu a procesy, které může způsobit. Více dat Cassini o jiných oscilacích Ještě nekoukal, a tajemné zrychlení Kosmická loď to pocítila v pozdějších fázích své činnosti, které se zatím musí vysvětlit. Může to nějakou dobu trvat, než se vrátíme k Saturnu s jiným Kosmická loď (v současné době spatřena na na Venuši a Marsu), ale naštěstí Cassini nechala astrofyziky s plnýma rukama.

