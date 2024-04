Může vám dieta s omezením kalorií nebo půst pomoci žít déle?

A stále je frustrující nejisté, zda méně jídla může pomoci lidem žít déle. Odborníci na stárnutí jsou známí tím, že na sobě zkoušejí různé diety, ale skutečné studie o dlouhověkosti jsou omezené a obtížně proveditelné, protože jsou časově náročné.

Zde je pohled na to, co se vědci dosud naučili, většinou prostřednictvím studií o spermatu, a co si myslí, že by to mohlo znamenat pro lidi.

Proč snížení kalorií prodlužuje životnost?

Vědci přesně nevědí, proč méně jíst vede k delší délce života u zvířete nebo člověka, ale mnoho hypotéz má evoluční zaujatost. Ve volné přírodě procházejí zvířata obdobími svátků a hladomorů, stejně jako naši předkové. Proto se jejich biologie (a možná i naše) vyvinula tak, aby přežívala a prosperovala nejen v obdobích hojnosti, ale také v obdobích nedostatku.

Jedna teorie je, že omezení kalorií na buněčné úrovni činí zvířata odolnějšími vůči fyzickým stresorům. Například myši s omezeným příjmem kalorií mají větší odolnost vůči toxinům a rychleji se zotavují ze zranění, řekl James Nelson, profesor buněčné a integrativní fyziologie na University of Texas Health Science Center v San Antoniu.

Další vysvětlení zahrnuje skutečnost, že u lidí i… zvířataJíst méně kalorií zpomaluje metabolismus. Je možné, že „čím méně budete muset přimět své tělo k metabolismu, tím déle můžete přežít,“ řekl Dr. Kim Hoffman, odborný asistent medicíny na lékařské fakultě Duke University, který studoval omezení kalorií u lidí. „Víte, stačí zpomalit kola a pneumatiky vydrží déle.“