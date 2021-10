Stoletý strážce nacistického koncentračního tábora se v německém procesu přiznal k nevině

Muž, pojmenovaný pouze Joseph S., sloužil jako strážce a člen nacistické milice v táboře smrti Sachsenhausen poblíž Berlína, kde byly v rámci nacistického vyhlazovacího úsilí zabity desítky tisíc lidí.

Starý muž, který měl na sobě sako a zakryl tvář modrým pouzdrem, se dostavil k soudu v pátek v severovýchodním městě Neurobin, druhý den procesu, který by měl trvat až do začátku příštího roku.

„Neudělal jsem absolutně nic špatného, ​​jsem nevinný,“ řekl.

Soud rozhodl, že muž, kterému bude příští měsíc 101 let, byl fyzicky i duševně způsobilý k tomu, aby stanul před soudem jen něco málo přes dvě hodiny v kuse.

Advokát podezřelého Stefan Waterkamp novinářům řekl, že spravedlnosti by bylo lépe vyhověno, kdyby k soudu došlo dříve, blíže údajným zločinům.

Stav je nejnovější v Série zkoušek lidí, kteří v holocaustu hráli menší role a další nacistické zločiny a často byli v té době mladí. V roce 2011 soud v Mnichově odsoudil bývalého brankáře Johna Demjanjuka Partner při zabíjení téměř 30 000 lidí v táboře smrti Sobibor, čímž vytvořil precedens, který od té doby umožňoval souzení podezřelých s nízkým postavením.

Zástupci obětí holocaustu uvedli, že tyto opožděné procesy s mladšími členy režimu přišly poté, co mnoho vysokých nacistů zůstalo v poválečných desetiletích bez soudu nebo snížilo tresty. Do 90. let minulého století se německé úřady místo toho soustředily na snahy o odškodnění, řekl Ephraim Zuroff, ředitel centra Simona Wiesenthala v Jeruzalémě, který se soudu tento týden zúčastnil.

Ve čtvrtek generální prokurátor Cyril Clement podrobně popsal vraždy a zneužívání, které byly běžné v táboře Sachsenhausen, který byl založen v roce 1936 a sloužil jako model pro síť zařízení, která se později rozšířila po okupované Evropě.

U soudu řekl, jak esesáci zabili tisíce lidí pomocí jednotky, kterou popsal jako jednotku „střelba do krku“, což je místnost, ve které jsou nic netušící vězni postřeleni zezadu do hlavy a poté upáleni. Další byli zplynováni, nejprve v autech na plyn a později v plynové komoře insekticidem Zyklon-B kyanid. Lékaři SS před zabitím vyšetřovali oběti na zlaté zuby, které jim byly později vytaženy z těla.

Ke konci války byla většina obětí sovětských válečných zajatců, mnoho z nich Židů. Státní zástupce uvedl, že obžalovaný vraždy povolil, protože sledoval vězně ze strážních věží ozbrojené a oblečené v uniformách SS.

Připojilo se šestnáct žalobců zapojených do případu žalobce proti podezřelému, včetně těch, kteří přežili koncentrační tábor a jejich příbuzných z Německa, Izraele, Francie, Nizozemska, Polska a Peru.

Leon Schwarzbaumovi, Němci, který přežil Sachsenhausen a další nacistické tábory, je také 100 let a zúčastnil se soudu na invalidním vozíku. „Je starý a nemocný a já jsem také starý a nemocný, ale přišel jsem,“ řekl novinářům.

Antoine Grombach, jehož otec byl zavražděn francouzským vojákem v Sachsenhausenu, je jedním ze spolu žalobců a cestoval z Francie, aby se zúčastnil soudu.

„Svět by měl vědět, jak tento stroj funguje,” řekl ve čtvrtek novinářům Grumbach. „Strážci speciálních sil byli spolupachateli vražedného stroje koncentračního tábora.”

Pan Zuroff z centra Simona Wiesenthala řekl, že je nesmírně důležité pokračovat v trestním stíhání zbývajících nacistů jako poučení pro mladší generace o hrůzách nacistické éry, v době, kdy se po celém světě odehrávají válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

„Mladší generace se dozví mnoho o holocaustu, válce, spravedlnosti a demokracii,“ řekl.

