Na Mezinárodní vesmírné stanici byly nalezeny bakterie, které na Zemi dosud nebyly vidět

V roce 2018 vědci objevili něco nečekaného, ​​co se skrývá na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Ukázalo se, že tímto neočekávaným návštěvníkem je pět kmenů multirezistentních bakterií, o kterých je známo, že způsobují Enterobacter bugandensis. Vědci však nyní říkají, že bylo objeveno nejméně 13 kmenů. To znamená, že původní kmeny zmutovaly na několik nových kmenů bakterií, které na Zemi dosud nebyly vidět.

Samozřejmě je nemožné, aby žádná lidská bytost nepřišla do kontaktu s bakteriemi. Vzhledem k velkému množství druhů spojených s různými nemocemi je však důležité kontrolovat, jaké bakterie jsou kolem nás, zejména na klíčových místech, jako je Mezinárodní vesmírná stanice. Vzhledem k tomu, že Mezinárodní vesmírná stanice je vysoce kontrolované prostředí, objev těchto nových kmenů bakterií vyvolal některé zajímavé otázky o budoucím úsilí o cestování vesmírem.

Zdroj obrázků: NASA

Mikroby a bakterie, které žijí na Mezinárodní vesmírné stanici, jsou extrémně důležité pro zajištění toho, aby astronauti zůstali zdraví během svého působení na palubě stanice. Kvůli mikrogravitaci a zvýšenému vystavení radiaci, kterou stanice poskytuje, mohou některé bakterie často zmutovat do nových kmenů, které na Zemi dosud nebyly vidět.

A Nová studie Vydáno v březnu a podrobně se zabývá novými kmeny objevenými na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Tyto bakterie jsou oportunní patogeny, což znamená, že nezpůsobí onemocnění člověka, pokud již nemoc nemá nebo nemá slabý imunitní systém. Naštěstí astronauti na palubě Mezinárodní vesmírné stanice podstupují přísné testy, což se často nestává. Ale když astronauti tráví více času ve vesmíru, jejich imunitní systém oslabuje, což může poskytnout bakteriím místo, kde se mohou uchytit.

Vědci zapojení do studie se domnívají, že jedinečné prostředí, které bakterie nalezly na palubě Mezinárodní vesmírné stanice, by mohlo být tím, co je přimělo k přeměně na bakterie, které na Zemi dosud nebyly vidět. Doufáme, že tato zjištění pomohou objevit více o dynamice mikrobiálního ekosystému uvnitř ISS a pomohou výzkumníkům přijít s novými způsoby, jak tyto hrozby v budoucnu zmírnit.